Malagò contro il governo ' Non è riforma sport ma occupazione del Coni'

Malagò punta il dito contro il governo “altro che riforma! E’ un’occupazione del Comitato Olimpico italiano” : Giovanni Malagò contro la nuova riforma inserita nella bozza della manovra del governo “Questa non è una riforma dello sport italiano, è un discorso in modo elegante di occupazione del Comitato Olimpico nazionale italiano. Quello che uscirebbe o potrebbe uscire da questa norma non la considero una riforma, è una precisa e fortissima volontà della politica di oggi di trasformare il Coni“. Lo ha detto il presidente del Coni, ...