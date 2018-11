Malagò contro il governo | Non è riforma dello sport ma occupazione del Coni

Malagò contro il governo 'Non è riforma sport ma occupazione del Coni' : Ma qui ci sono mostruose capacità e siamo il comitato più prestigioso al mondo, mentre con questa riforma diventeremmo l'ultimo comitato al mondo. E' sicuro', ha concluso il presidente del Coni. Noi ...

Malagò punta il dito contro il governo “altro che riforma! E’ un’occupazione del Comitato Olimpico italiano” : Giovanni Malagò contro la nuova riforma inserita nella bozza della manovra del governo “Questa non è una riforma dello sport italiano, è un discorso in modo elegante di occupazione del Comitato Olimpico nazionale italiano. Quello che uscirebbe o potrebbe uscire da questa norma non la considero una riforma, è una precisa e fortissima volontà della politica di oggi di trasformare il Coni“. Lo ha detto il presidente del Coni, ...