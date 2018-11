Malagò contro Giorgetti | “Non è una riforma dello sport | ma è l’occupazione del Coni da

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 novembre 2018) Lo svuotamento dele la contemporanea nascita della societàe Salute non va giù al presidente del Comitato olimpico italiano. Giovanniha usato parole dure per descrivere l’iniziativa del governo al Consiglio nazionale: “Questa non è unaitaliano, è un discorso in modo elegante di occupazione del Comitato olimpico nazionale italiano. Quello che uscirebbe o potrebbe uscire da questa norma – ha detto– non la considero una, è una precisa e fortissima volontà della politica di oggi di trasformare il”. Secondo la bozza dell’Esecutivo Conte, i soldi per le federazioni e quelli della riccaServizi andranno al nuovo ente, i cui vertici saranno nominati dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo. Un disegno aspramente criticato dal presidente del, secondo cui ...