Magherini morto durante l' arresto | la Cassazione assolve i tre carabinieri

Riccardo Magherini morto - Cassazione assolve i tre carabinieri accusati di omicidio colposo : I giudici della quarta sezione penale della Corte di Cassazione hanno assolto i tre carabinieri accusati di omicidio colposo per la morta di Riccardo Magherini , avvenuta il 3 marzo 2014 a Firenze. Il collegio, accogliendo il ricorso presentato dagli avvocati della difesa dei tre carabinieri ha disposto l'annullamento della sentenza d'appello perché "il fatto non costituisce reato". accusati di omicidio colposo per la morta di Riccardo ...

“Aiuto - ho un figlio” : la storia di Riccardo Magherini - morto durante (e per) un fermo dei carabinieri : La notte del 3 marzo 2014, Riccardo Magherini, ex promessa del calcio e padre di un bimbo di due anni, muore stroncato da un arresto cardiaco mentre i carabinieri lo tengono bloccato a terra. Un film già visto. Come Federico Aldrovandi anche, 'Richy' è morto per 'asfissia posturale' mentre gridava: "Aiuto! Ho un figlio!". I segni sul suo corpo, però, raccontano di violente percosse ricevute proprio mentre era immobilizzato e inoffensivo.Continua ...