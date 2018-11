Made in Italy | anche Tecnogas nelle mani degli algerini

Made in Italy : Taurus - storico marchio del pedale compie 110 anni : Milano, 13 nov. (Labitalia) - Taurus, lo storico brand di biciclette italiane dal 1908, compie 110[...]

Helmo - i caschi Made in Italy all’EICMA con i prodotti 2019 [+ Fuorirotta] : Helmo Milano è tornata quest’anno all’EICMA con un proprio spazio espositivo, per presentare la nuova gamma prodotto 2019, ricca di contenuti e di tante colorazioni inedite di tendenza. Come l’adozione dei rivestimenti in carbon look su tutta la produzione “FuoriRotta”, e la presentazione in anteprima dei nuovi modelli ideati in collaborazione con IUTER, che saranno in vendita in serie limitata a partire da fine anno. Inoltre è ...

Coldiretti : allarme tasse sul Made in Italy - dall’olio al grana : “No a bollini allarmistici o a tasse per dissuadere il consumo di alimenti come olio extravergine, Parmigiano Reggiano o prosciutto di Parma che, dal Sudamerica all’Europa, con l’ultima adesione anche della Spagna, rischiano di essere ingiustamente diffamati da sistemi di etichettatura ingannevoli e politiche fiscali che sostengono modelli alimentari sbagliati”. E’ quanto afferma il Presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel ...

Il Natale amaro dei torroni Pernigotti e la morte del Made in Italy : Sarà un Natale amaro gli italiani amanti del torrone. La Pernigotti, storica casa piemontese di torroni e gianduiotti, fondata nel 1860, chiude i battenti. E' il paradosso del Made in Italy: gli ...

Design Made in Italy per il nuovo Pestana Cr7 Hotel a Marrakech : Roma, 12 nov. (Labitalia) - Cristiano Ronaldo oltre che un’icona del calcio mondiale è ormai an[...]

Energia da fusione : ENEA presenta le tecnologie Made in Italy per impianto euro-nipponico : Giovedì 15 novembre a Roma, ENEA organizza un workshop sulle tecnologie made in Italy per l’Energia da fusione nell’ambito dell’accordo di collaborazione tra Ue e Giappone “Broader Approach” (9.30 – 13.00 – Sede ENEA, ingresso da via Giulio Romano 41). All’evento saranno presenti tutti i partner italiani che hanno collaborato con ENEA alla realizzazione della componentistica hi-tech per il reattore JT60-SA in Giappone: le aziende Walter ...

Coldiretti : da spumante a vino - via libera Ue a falso Made Italy : Roma, 10 nov., askanews, - Dallo spumante si estende al vino 'il via libera della commissione europea al falso Made in Italy nel bicchiere'. Lo sostiene la Coldiretti, facendo riferimento alla ...

Pernigotti chiude - un altro pezzo del Made in Italy che se ne va : La storica sede della Pernigotti, a Novi Ligure cittadina in provincia di Alessandria chiude. Lo hanno annunciano i sindacati dopo l’incontro con i rappresentanti del gruppo turco Tuksoz, che, nel 2013, aveva acquistato l’azienda. Quindi la cioccolata sara' prodotta in Turchia, in Italia rimarra' solo la rete marketing. Pernigotti chiude in Italia: cosa ne pensa il primo cittadino di Novi Ligure E' una decisione assurda e inaccettabile.” ha ...

Being Missoni - in un doc la storia della famiglia del Made in Italy : È il ritratto di un’azienda di famiglia che ha cambiato la moda italiana, attraverso iconici filati e una maglieria dalle stampe geometriche e coloratissime, diventati negli ultimi decenni un trend internazionale. «In Perù sono secoli che ci copiano», diceva Ottavio, soprannominato Tai da famiglia e dintorni. Tra ironia, aneddoti familiari e racconti inediti, il documentario Being Missoni- Fashion Memories from the Future – ...

Il riciclo del legno - un caso di successo Made in Italy : Rimini, 7 nov. (AdnKronos) - Imballaggi di legno come pallet e cassette dell'ortofrutta e rifiuti legnosi provenienti dalla raccolta differenziata. Che fine fanno? A trasformare questi rifiuti in risorsa è il consorzio Rilegno, una storia di successo tutta italiana che conferma, per il 2018, i dati

Juventus e Roma - può essere una serata magica : l’Italia sogna un clamoroso ‘poker’ - la Champions League in versione ‘Made in Italy’ : Si avvicina un’altra giornata pazzesca valida per la Champions League, una serata di forti emozioni e che può regalare grosse soddisfazioni per due squadre italiane: la Juventus e la Roma. La squadra di Massimiliano Allegri può staccare il pass per gli ottavi già oggi, due risultati su tre per i bianconeri per il passaggio del turno, la vittoria per assicurarsi il primo posto. La Juventus ha tutte le caratteristiche per ripetersi ...

Il riciclo del legno - un caso di successo Made in Italy : Una gestione efficiente del riciclo del legno rappresenta non solo un impegno per un mondo sempre più sostenibile, ma anche una risorsa economica, dando vita a una vera economia circolare importante ...