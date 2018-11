L' Ue vuole raddoppiare il risarcimento per i treni in ritardo

agi

(Di giovedì 15 novembre 2018) Fino a oggi ilper oltre un'ora didi un treno ammonta a un quarto del costo del biglietto, ma il Parlamento europeoraddoppiarlo e renderlo addirittura integrale per ioltre le due ore. I deputati hanno adottato la posizione del Parlamento con 533 voti in favore, 37 voti contrari e 47 astensioni. Una volta che il Consiglio avrà adottato la sua posizione, potranno iniziare i negoziati sulla formulazione definitiva delle nuove norme, ma alcuni elementi sono già chiari: Per i ritardi superiori a un'ora ilpasserebbe dal 25% al 50% del prezzo del biglietto Ilsarà del 75% del prezzo del biglietto per undi un'ora e trenta minuti e del 100% per ritardi superiori alle due ore. Oltre ali passeggeri manterranno il diritto a proseguire il ...