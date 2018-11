Londra | Cristiano Ronaldo spende 31 mila euro per due bottiglie di vino

Cristiano Ronaldo a Londra - 31 mila euro per due bottiglie di vino : In attesa di riprendere gli allenamenti con la Juventus alla Continassa, Cristiano Ronaldo ha deciso di trascorrere alcuni giorni a Londra dove ha tra l’altro seguito le finali Atp in corso alla O2 Arena. Il 12 novembre era il primo compleanno della figlioletta più piccola, Alana Martina, e il fuoriclasse portoghese ha voluto badare a spese nei festeggiamenti assieme alla fidanzata Georgina Rodriguez e alcuni amici. Secondo quanto riporta ...

Cristiano Ronaldo - vacanza a Londra : serata a teatro : TORINO - serata a teatro per Cristiano Ronaldo alla Royal Opera House di Londra. Lo rivela la compagna Georgina Rodriguez che ha pubblicato un post su Instagram con la sua foto in un loggione del ...

Cristiano Ronaldo sceglie il meglio per la vacanza a Londra : il suo hotel da 10mila euro a notte [GALLERY] : Cristiano Ronaldo vola a Londra con Georgina Rodriguez ed il figlio più grande, vacanza relax per la ‘famigliola’ che alloggia in uno dei più lussuosi hotel della capitale: il Bulgari hotel di Knightsbridge Cristiano Ronaldo, approfittando della pausa della Serie A, ha deciso di concedersi una piccola vacanza a Londra. Il calciatore della Juventus, come prevedibile, ha scelto uno degli hotel più lussuosi della capitale inglese, ...

