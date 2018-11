Lombardia | da Consiglio regionale 660mila euro per 40 borse di studio

Pa : da Consiglio Regione Lombardia sì a risoluzione pagamenti tempestivi (2) : (AdnKronos) - Inoltre gli operatori che partecipano al bando dovranno produrre una autocertificazione che afferma il rispetto della puntualità dei pagamenti secondo le normative vigenti e nei contratti stipulati da Regione Lombardia e dagli altri enti del sistema regionale dovrà essere inserita una

Pa : da Consiglio Regione Lombardia sì a risoluzione pagamenti tempestivi : Milano, 15 nov. (AdnKronos) - Rendere sempre più puntuali e tempestivi i pagamenti nella filiera della Pubblica amministrazione e premiare le aziende e le società maggiormente virtuose nei tempi di pagamento. Sono questi gli obiettivi della proposta di risoluzione approvata in commissione Bilancio d

Lombardia : in Consiglio Regione via libera a garante tutela vittime di reato (2) : (AdnKronos) - Il garante viene eletto dal Consiglio regionale con le stesse modalità previste per il difensore regionale e dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta. Percepisce una indennità di carica pari al 20% di quella spettante ai Consiglieri regionali e per l’espletamento

Lombardia : in Consiglio Regione via libera a garante tutela vittime di reato : Milano, 14 nov. (AdnKronos) - Via libera all’unanimità in commissione Affari istituzionali del Consiglio regionale della Lombardia al progetto di legge per l'istituzione del garante regionale per la tutela delle vittime di reato. Il progetto di legge ha come prima firmataria e relatrice Viviana Becc

Rifiuti : Consiglio Lombardia approva messa in sicurezza discarica Gerenzano : Milano, 13 nov. (AdnKronos) - Via libera all’unanimità in Consiglio regionale della Lombardia alla mozione che chiede alla giunta regionale di attuare tutti gli interventi necessari per potenziare la messa in sicurezza della discarica di Gerenzano, in provincia di Varese. Il testo è stato presentato

Rifiuti : Consiglio Regione Lombardia approva risoluzione su utilizzo plastica : Milano, 13 nov. (AdnKronos) - Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato all’unanimità una risoluzione sulla strategia per l’attuazione di politiche ecologiche tendenti a limitare l’utilizzo della plastica e a favorirne il riuso e il riciclo. Il documento, il cui relatore è il presidente de

Lombardia : martedì Consiglio su sostenibilità - infrastrutture e sicurezza : Milano, 2 nov. (AdnKronos) - Il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi, ha convocato la seduta di Consiglio regionale per martedì 6 novembre dalle 10 alle 19. All’ordine del giorno il question time con interrogazioni a risposta immediata e le interpellanze, due proposte

UniVda - nel consiglio entra l'Assessore alla cultura della Lombardia Aosta - Si tratta del Professor Stefano Bruno-Galli - di Annibale Salsa ... : La Giunta regionale ha nominato sempre questa mattina i tre componenti del consiglio dell'Università della Valle d'Aosta , di sua competenza. Si tratta del Professor Stefano Bruno-Galli , docente ...

Lombardia : in Consiglio regionale emergenza rifiuti e prevenzione roghi (3) : (AdnKronos) - Il giorno 16 invece, essendo riusciti i vigili del fuoco a spegnere le fiamme vive, inevitabilmente il fumo non aveva più la spinta termodinamica precedente e quindi ricadeva poco lontano dall’incendio e con scarsa diluizione; pertanto, nelle aree sotto vento si è rilevata un’alterazio

Lombardia : in Consiglio regionale emergenza rifiuti e prevenzione roghi (2) : (AdnKronos) - Il Consiglio regionale, in precedenza, aveva approvato (con voto segreto: 50 si, 24 no, 1 astenuto) anche la mozione del Movimento 5 Stelle (primo firmatario Luigi Piccirillo), che aveva recepito gli emendamenti della consigliera Viviana Beccalossi (Gruppo Misto) che ha chiesto di isti

Lombardia : in Consiglio regionale emergenza rifiuti e prevenzione roghi : Milano, 23 ott. (AdnKronos) - Attivarsi tempestivamente per promuovere sul territorio lombardo misure che permettano un miglior coordinamento dei differenti Enti preposti per il controllo e la tutela del territorio in materia di rifiuti e relativo trattamento; attivarsi con il governo per promuovere

Lombardia : via libera Consiglio Regione a nuovo Comune Borgocarbonara : Milano, 23 ott. (AdnKronos) - Si chiamerà Borgocarbonara il nuovo Comune della provincia di Mantova, nato dalla la fusione dei Comuni di Borgofranco sul Po e Carbonara di Po. Il via libera definitivo è venuto dal Consiglio regionale della Lombardia che ha approvato all’unanimità il progetto di legge

Lombardia : commissione montagna Consiglio Regione lunedì a Edolo : Milano, 19 ott. (AdnKronos) - L’ufficio di presidenza della commissione speciale montagna del Consiglio regionale della Lombardia ha programmato per lunedì 22 ottobre una visita presso l’Università della montagna a Edolo, in provincia di Brescia, un centro di formazione e ricerca a livello universit

Lombardia : lunedì in Consiglio Regione rapporto su educazione a legalità : Milano, 19 ott. (AdnKronos) - Il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi, introdurrà lunedì 22 ottobre alle 10 la presentazione del rapporto 'Storia dell’educazione alla legalità nella scuola italiana', predisposto dall’Università degli Studi Milano. L’evento è promosso