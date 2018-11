LIVE Croazia-Spagna | ultima chance per i croati

Blastingnews

: Partite Streaming: Italia-Inghilterra Croazia-Spagna Olanda-Francia, dove vederle Gratis Online e Diretta TV - CalcioIN : Partite Streaming: Italia-Inghilterra Croazia-Spagna Olanda-Francia, dove vederle Gratis Online e Diretta TV - CalcioIN : Partite Streaming: Italia-Inghilterra Croazia-Spagna Olanda-Francia, dove vederle Gratis Online e Diretta TV… -

(Di giovedì 15 novembre 2018) Uefa Nations League, che ritorna in campo e vede questa sera il match più interessante tra le partite in programma questo giovedì, ovvero. Sia la nazionale a 'scacchi' sia la nazionale iberica è inserita all'interno della Lega A e insieme all'Inghilterra (oggi osserva il turno di riposo) sono state inserite all'interno del gruppo 4 della Lega A. La situazione del girone Gruppo 4 della Lega A composto dae Inghilterra. Prima del match di questa sera tra, che si disputerà allo stadio 'Maximir' di Zagabria, il gruppo è guidato dallaa quota 6. Sei punti frutto di due vittorie e una sconfitta, quest'giunta nell'partita del mese di ottobre al cospetto dell'Inghilterra. Al secondo posto stazionano proprio gli inglesi, che sperano in una non vittoria degli iberici o quanto meno un pareggio per potersi giocare 'tutto' ...