L' incidente della Metro di Milano è stato causato da un tentato suicidio

Milano - una donna si infila nella galleria della metro : ecco la causa dell’incidente che ha provocato 13 feriti. Il video : La telecamera di videosorveglianza, alla stazione di Loreto, ha ripreso il momento in cui una donna, dalla banchina della fermata, entra nella galleria riservata ai convogli. Il gesto della 32enne, di origini francesi, ha provocato la disalimentazione e la successiva ri-alimentazione della linea elettrica, che ha fatto scattare una frenata automatica di emergenza al convoglio in partenza dalla fermata Bonola. Una decina di minuti dopo, nel ...

Destra e M5s contro il capo dei vigili di Milano - polemiche dopo l'incidente della figlia della Boccassini : L'opposizione: "Venga a riferire in Consiglio comunale". I 5 Stelle: "Bisogna ricordare a Ciacci che non lavora più in procura e non devono esistere corsie preferenziali". Il comandante aveva lavorato in procura

F1 – Merito della fortuna? Hamilton non ci sta : “l’incidente tra Ocon e Verstappen è un problema loro!” : Lewis Hamilton vuole prendersi tutti i meriti in Brasile: una vittoria conquistata con tenacia e attenzione. Il britannico non ringrazia la fortuna Lewis Hamilton ritrova la vittoria: fresco vincitore del quinto titolo Mondiale, grazie al quarto posto conquistato al Gp del Messico, il britannico della Mercedes si è aggiudicato oggi il Gp del Brasile, penultimo appuntamento della stagione, grazie anche ad un pizzico di ...

incidente in A14 Pesaro - bimbo ferito. Scoperti e denunciati i due pirati della strada : Pesaro, 8 novembre 2018 - Un imprenditore veronese 60enne è stato denunciato per omissione di soccorso dalla polizia autostradale di Fano per esser fuggito dopo aver provocato un Incidente sull'A 14. ...

Tragico incidente nella galleria di Laives - una persona muore tra le lamiere della sua auto : Tragedia questa mattina nella galleria di Laives. Alle 6.40 un camion ed un'automobile si sono scontrate frontalmente e, nell'incidente, una persona, rimasta intrappolata all'interno della macchina, ha perso la vita a seguito delle gravi ferite riportate. Una seconda persona ha riportato ferite medie ed è stata trasportata all'ospedale di Bolzano. Sul posto il medico d'urgenza, i vigili del fuoco di Laives e Bronzolo ed i Carabinieri.

I tifosi del CSKA feriti nell'incidente della metro di Roma faranno causa al comune - : I tifosi russi che sono rimasti feriti nella stazione della metropolitana Repubblica di Roma la settimana prossima faranno causa al comune della capitale. Lo ha annunciato a Sputnik Oksana Romanova, ...

Maltempo Roma - caos traffico e incidente mortale : chiuse tre stazioni della metro A : Roma nel caos a causa del Maltempo che ha causato problemi alla viabilità e un incidente mortale in via Egidio Galbani in zona Tor Cervara. Un ragazzo di 22 anni ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro un traliccio. Il giovane è morto sul colpo. Sul posto la polizia locale per i rilievi. Tra le tante ipotesi, più accreditata quella che il ragazzo possa aver perso il controllo del veicolo a causa della velocità e ...

incidente stradale in Viale Amendola. Coinvolta anche un'auto della Protezione civile : La Spezia - Incidente stradale nel pomeriggio tra Viale Amendola e Via Garibaldi. Per dinamiche in fase di accertamento, alle 15 circa, un fuoristrada della Squadra antincedio della Protezione civile ...

Maltempo Calabria - frana killer a Crotone : “Un terribile incidente che deve far riflettere sull’importanza di una cultura della sicurezza” : Quattro persone sono morte nella notte in Provincia di Crotone: tra le vittime, Massimo Marrelli, imprenditore deceduto insieme a tre suoi operai a causa di una frana nel corso di lavori di riparazione di una condotta. “L’Ugl esprime cordoglio e vicinanza per la tragedia che ha colpito la città di Crotone, dove hanno perso la vita quattro persone, tra cui l’imprenditore Massimo Marrelli. Un terribile incidente che deve far riflettere ...

Leicester - precipita l’elicottero con a bordo il presidente della squadra : le immagini subito dopo l’incidente : La partita di Premier League tra Leicester e West Ham finisce in tragedia. l’elicottero del presidente Vichai Srivaddhanaprabha si è schiantato all’esterno del King Power Stadium, in Inghilterra. Il velivolo, decollato come accadeva abitualmente dopo ogni gara dal cerchio del centrocampo, ha perso il controllo pochi istanti dopo esser partito, intorno alle 21.30 di sabato (le 20.30 in Inghilterra) ed è stato travolto dalle fiamme subito dopo ...

Tragedia di Cadè - due giorni dopo l'incidente dichiarata la morte cerebrale della 18enne Adriana : La giovane studentessa era stata investita giovedì sulla via Emilia, mentre andava a prendere il bus per andare a scuola. Chiesto l'espianto degli organi, il dolore dei compagni di scuola

VIDEO incidente tra Marc Marquez e Johann Zarco : il pilota della Yamaha Tech3 cade a 300 km/h : Un Incidente terrificante! Non c’è altro modo per definirlo il contatto tra la Yamaha Tech3 del francese Johann Zarco e la Honda del campione del mondo Marc Marquez, impegnati nelle prime battute del GP d’Australia 2018 (terzultimo round del Mondiale di MotoGP). All’ingresso della temutissima curva-1, Zarco ha colpito il codone della moto di Marquez, cadendo ad una velocità elevatissima e per fortuna la sua dinamica è stata ...

MotoGp Australia - la classifica : colpo grosso della Yamaha - incidente per Marc Marquez [FOTO] : 1/21 AFP/LaPresse ...

incidente stradale : l’aggravante della guida in stato di ebrezza : Il suggerimento per uno studio dell’aggravante della guida in stato di ebrezza post Incidente stradale, è quello fornito dalla Sentenza della Corte di Cassazione (sez. IV Penale, sentenza 03 luglio – 19 ottobre 2018, n. 47750), nella quale, i giudici, hanno dibattuto nel merito del sinistro stradale, che si è verificato in ora notturna, nel quale il conducente in stato di ebrezza alcolica andava ad impattare con un veicolo, ribaltato sulla ...