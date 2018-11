Lele Spedicato | nato il figlio del cantante dei Negramaro | si chiama Ianko

Lele Spedicato è diventato papà - oggi è nato Ianko : arrivato a una decina di giorni di distanza da Stella Sangiorgi, la prima figlia di Giuliano Sangiorgi , nata i primi di novembre. E così, grazie a Ianko, la famiglia musicale dei Negramaro si sta ...

E' nato Ianko - figlio di Lele Spedicato e Clio Evans/ Foto - Negramaro : "Abbiamo fatto il triplo salto vitale!" - IlSussidiario.net : E' nato Ianko Spedicato, figlio di Lele chitarrista dei Negramaro e Clio Evans, il commovente messaggio dei Negramaro dopo il dramma.

Negramaro : è nato il figlio di Lele Spedicato e Clio Evans : Negramaro: è un maschietto il primogenito di Lele Spedicato e Clio Evans Il 15 novembre del 2018 sarà una data da ricordare per Lele Spedicato e Clio Evans, il chitarrista dei Negramaro e sua moglie sono diventati genitori. È nato il piccolo Lanko Spedicato. Con gioia e amore la mamma, Clio Evans, posta una tenera immagine […] L'articolo Negramaro: è nato il figlio di Lele Spedicato e Clio Evans proviene da Gossip e Tv.

Lele Spedicato - nato il figlio del cantante dei Negramaro : si chiama Lanko : nato il figlio di Lele Spedicato . Il figlio del chitarrista dei Negramaro è nato stanotte: la notizia è stata data dalla moglie di Spedicato su Facebook, con una tenera foto con le manine del figlio ...

Negramaro la moglie di Lele Spedicato rivela di aver subito un’operazione : Clio Evans la moglie di Lele Spedicato dei “Negramaro” ha commosso tutti con i suoi post di incoraggiamento e le dichiarazioni d’amore per il marito e adesso Clio Evans, moglie di Lele e in attesa di un figlio da lui, svela sui social il suo dramma personale mostrando uno scatto shock. Nell’immagine che la donna ha pubblicato si vede una grossa cicatrice sulla sua testa: “Quello che non uccide fortifica.” scrive. Adesso ...

Adesso che Lele Spedicato dei Negramaro è fuori pericolo - la moglie mostra una cicatrice in testa : leggi cosa le è accaduto : Ha commosso tutti con i suoi post di incoraggiamento e le dichiarazioni d’amore per il marito Lele Spedicato dei Negramaro e Adesso Clio Evans, classe 1981, moglie di Lele e in attesa di un figlio da lui, svela... L'articolo Adesso che Lele Spedicato dei Negramaro è fuori pericolo, la moglie mostra una cicatrice in testa: leggi cosa le è accaduto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Negramaro – Clio Evans - moglie del chitarrista Lele Spedicato - svela le sue cicatrici : “Quello che non uccide - fortifica” : Dopo il malore che ha colpito il marito, Lele Spedicato, ora ad uscire allo scoperto, svelando il suo dramma, è Cloe Evans, moglie del chitarrista dei Negramaro. “Era tanto che pensavo di mostrare questa cicatrice ma ogni volta c’era qualche lavoro da fare e non so perché persino un senso d’imbarazzo con cui confrontarsi”, ha scritto l’attrice in un post su Facebook condividendo anche tre foto simboliche della sua ...

'Quello che non uccide fortifica' Clio Evans mostra le cicatrici in solidarietà al marito Lele Spedicato : 'Ora espongo queste cicatrici come gesto di solidarietà verso il mio amore Lele e verso coloro che stanno lottando per la guarigione. Con il giusto atteggiamento possiamo auspicare a superare le ...

E Clio Evans mostra le cicatrici condivise con il marito Lele Spedicato : NegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroLele Spedicato, chitarrista dei Negramaro, ha avuto un’emorragia cerebrale nel settembre scorso. E la moglie, Clio Evans, gli ha dedicato tutti gli sforzi e le preghiere di cui un essere umano può essere capace. «Già due volte, per esperienze personali, la natura, il corso ...

Clio Evans - moglie di Lele Spedicato : "Ecco la mia cicatrice" : Clio Evans , moglie di Lele Spedicato , mostra su Facebook la sua personale battaglia, oltre a quella che ha vissuto a fianco del marito dopo che il chitarrista dei Negramaro è stato colpito da un'...

Negramaro - Lele Spedicato : la moglie Clio Evans mostra le sue cicatrici : Clio Evans, moglie di Lele Spedicato, mostra per la prima volta le sue cicatrici Nella vita ci sono tanti drammi, purtroppo molte persone attraversano momenti bui. Questo lo sanno bene i Negramaro, la band salentina che sta affrontando adesso il recupero di Lele Spedicato dopo una terribile emorragia cerebrale. Molte sono le persone che stanno […] L'articolo Negramaro, Lele Spedicato: la moglie Clio Evans mostra le sue cicatrici proviene ...

Negramaro - Lele Spedicato compie 38 anni. L'emozione della moglie Cleo : «Auguri amore - non vedo l'ora di rivedere il tuo sorriso» : Lele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro colpito da un'emorragia cerebrale e ora ospite di un centro specializzato per la riabilitazione, ha compiuto oggi 38 anni. Per l'occasione la moglie, Cleo ...

Negramaro - Lele Spedicato dimesso dall'ospedale : ora farà riabilitazione : Il chitarrista della band salentina è fuori pericolo: nella mattinata di ieri ha lasciato l'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce...

Lele Spedicato - i Negramaro posticipano la partenza del tour per attendere la sua guarigione : Lele Spedicato , il chitarrista dei Negramaro, da qualche giorno è fuori pericolo dopo l'emorragia cerebrale che lo ha colpito un mese fa. Così la band ha deciso di rinviare il tour per permettergli ...