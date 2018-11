Leicester | prime indagini sulla tragedia del 27 ottobre | ecco cosa potrebbe aver causato

calcioweb.eu

(Di giovedì 15 novembre 2018) Ladi sabato 27in cui ha perso la vita il presidente delessere stata causata da un problema al rotore di coda dell’elicottero. Lo ha comunicato in maniera ufficiale l’Air Accidents Investigation Branch, il reparto investigativo che si occupa degli incidenti aeronautici nel Regno Unito. Il velivolo di Vichai Srivaddhanaprabha, secondo l’AAIB, avrebbe perso stabilità proprio per un guasto al rotore: la scatola nera avrebbe registrato un’oscillazione del mezzo verso destra, nonostante i pedali indicassero la direzione opposta. Esaminando la scatola nera, l’AAIB ha scoperto che il dispositivo si trovasse a 320 piedi di altezza alle 20.17, quando era ancora nell’orbita del cerchio di centrocampo. In ogni caso, ancora è troppo presto per giungere ad una conclusione: occorrerà attendere il termine ...