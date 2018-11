Legionella a Brescia | comando dei vigili del Fuoco in “quarantena”

Legionella - morta una donna di 51 anni : nuova inchiesta della procura di Brescia : Dopo quella che a settembre fu aperta in seguito all'epidemia di polmonite con più di 200 contagiati

Legionella a Brescia e Mantova - dalla siccità allo sfruttamento agricolo. Caccia all’origine dell’epidemia “unica al mondo” : La notizia dell’epidemia di polmonite, in parte sicuramente Legionella, tra le province di Brescia e Mantova domina l’ultimo bollettino settimanale del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Oltre 400 le persone contagiate, 4 morti sospette e 200 pazienti ricoverati insieme a una decina di Comuni maggiormente colpiti lungo un unico fiume, il Chiese, delineano “un’epidemia unica al mondo”, come ...

Sanità - Ats : 43 casi di Legionella nel bresciano - 198 ricoverati per polmonite : Ad oggi sono 43 i casi di legionella nel bresciano, mentre il totale dei ricoverati per polmonite ammonta a 198. E’ l’ultimo bilancio dell’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia che rende noti i dati della giornata di oggi, in cui sono state 22 le persone che si sono recate in Pronto soccorso (di cui 5 di Ats Valpadana) e 14 i nuovi ricoveri (di cui 4 di Ats Valpadana). In totale – ricorda l’Ats Brescia – ...

Brescia - il batterio della Legionella è nelle torri di raffreddamento - : L'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, spiega: "La causa della polmonite contratta in questa zona della provincia da 405 residenti non è nell'acqua degli acquedotti"

Polmoniti nel Bresciano - l'assessore Gallera : "Legionella nelle torri di raffreddamento delle aziende" : l'assessore al Welfare della Regione dopo i risultati dei campionamenti effettuati dall'Ats: "Sanificazione immediata"

Polmonite nel Bresciano : superato il picco - 39 i casi di Legionella : I casi di Polmonite nel Bresciano sono in diminuzione: lo ha reso noto l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera. “Anche nella giornata di oggi, insieme all’ATS Brescia e alle ASST coinvolte, abbiamo monitorato la situazione relativa ai casi di Polmonite che si sono verificati a partire dal 2 settembre nei territori della Bassa Bresciana Orientale e dell’alto mantovano. Monitoraggio che ci permette di ...

L’Istantanea – Se la Legionella fosse comparsa non a Brescia ma a Napoli… : A Brescia la legionella? Come dite? Due morti e duecento infettati, forse di più? Ma davvero? La notizia è stata rubricata nei titoli di coda dei telegiornali, e dopo un primo, timido spavento, anche i giornali di carta hanno rimesso la penna nel taschino. Le autorità sanitarie, subito allertate, stanno provvedendo all’immediata diagnosi e assicurano che il batterio ha le ore contate. Molto bene. Quando le cose funzionano come a Brescia, c’è da ...