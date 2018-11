L' effetto Brexit sul Made in Italy Chi vince e chi perde Ecco i nomi

affaritaliani

: Brexit, effetto domino sul governo inglese - HuffPostItalia : Brexit, effetto domino sul governo inglese - Antoniofabbri5 : PTV News – 15.11.18 – L’Iran aggira le sanzioni con la criptovaluta 15/11/2018 19:53 – May in bilico: dimissioni a… - Enric0Chessa : Chiesta mozione di sfiducia contro May -

(Di giovedì 15 novembre 2018) Con o senza intesa, l'uscita del Regno Unito dal mercato unico aprirà comunque sfide e opportunità per i principali gruppi del "in": l'Italia parte da un interscambio commerciale che nel 2017 ha toccato i 34,5 miliardi di euro, con un avanzo commerciale di quasi un miliardo al mese per il "bel paese". Ma se Leonardo è tra i principali investitori del settore Difesa britannico, Fiat Chrysler Automobiles da oltre un anno registra già vendite in calo. Migliore finora l'andamento del business enogastroco con gruppi come Granarolo o Lunelli in costante ascesa. Dopo il divorzio le aziende inglesi potrebbero fare rotta con maggior decisione su Medio Oriente e Cina (andando a minacciare le esportazioni di gruppi del lusso come Ferrari, Prada o Ferragamo), eventualmente anche disattendendo la normativa europea in ...