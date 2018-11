LeBron James sorpassa Chamberlain | ora è il quinto realizzatore della Nba

NBA – LeBron James abbatte un altro record : è il 5° miglior marcatore di sempre - superato Wilt Chamberlain : Grazie ai 44 punti segnati contro i Blazers LeBron James supera Wilt Chamberlain: il numero 23 dei Lakers è adesso il 5° miglior marcatore della storia NBA Dominatore. Non ci sono altre parole che descrivano meglio la prestazione di LeBron James contro i Portland Trail Blazers. Allo Staples Center i tifosi di Los Angeles hanno assistito all’ottavo successo stagionale dei giallo-viola, il primo che, probabilmente, è da attribuire per ...

NBA - LeBron James segna 44 punti - supera Wilt Chamberlain e diventa il 5° marcatore di sempre : Nel time out che arriva a meno di due minuti dalla fine, lo speaker dei Lakers chiede l'attenzione del pubblico di Los Angeles e registra "un'altra storica serata qui allo Staples Center": è così, ...

NBA 2019 - i risultati della notte (15 novembre) : LeBron James domina i Blazers - cadono Raptors - 76ers e Bucks - male gli Spurs di Belinelli - Jazz sommersi : Programma particolarmente ricco nella nottata NBA, con ben 22 squadre in campo, e le sorprese non sono mancate, come alcune prestazioni di livello assoluto. Il match più importante si è disputato allo Staples Centre di Los Angeles dove i Lakers hanno regolato i Portland Trail Blazers 126-117 ingranando la quarta vittoria consecutiva. La partita ha visto un buon inizio degli ospiti, sospinti dai soliti Damian Lillard da 31 punti, 8 rimbalzi e 11 ...

NBA – LeBron James senza filtri : “Lakers? È vero - avevo quasi perso la pazienza. Mi sono seduto è ho pensato che…” : LeBron James non corregge il tiro: il Re aveva davvero quasi perso la pazienza con i giovani Lakers. Una profonda riflessione ha evitato che la situazione degenerasse Qualche giorno fa, dopo il netto ko contro i Timberwolves, LeBron James non usò mezze misure nel dire che l sua pazienza era ormai quasi finita. I Lakers sono un gruppo giovane e con tanti nuovi innesti, questo è vero, ma non ci si deve cullare su questi aspetti, per poi ...

NBA - LeBron James schiaccia - Tyson Chandler stoppa : i Lakers battono Atlanta : Los Angeles Lakers-Atlanta Hawks 107-106 Tre indizi fanno decisamente una prova: uno come Tyson Chandler serviva più di ogni altra cosa ai Lakers; felici di JaVale McGee, ma monchi nella rotazione dei ...

NBA - brucia la California - il fumo arriva a Sacramento : il mal di testa da incendio di LeBron James : Gli incendi che stanno flagellando la California negli ultimi giorni , tanto quelli nella cittadina di Paradise, distrutta, che quelli sviluppatisi attorno alle spiagge di Malibu, a Los Angeles, hanno ...

NBA - Coach Kerr non ha dubbi : 'Zion Williamson è il nuovo LeBron James' : In cosa consiste? Nel prendere un giovane talento e dire 'eccolo, lui è il nuovo ', al posto dei puntini basta inserire un nome a caso, relativo ad una leggenda dello sport: che sia Cristiano Ronaldo ...

NBA – Coach Kerr non ha dubbi : “Zion Williamson è il nuovo LeBron James” : Dopo l’esordio stagionale pazzesco dei Duke Blue Devils, nei quali si è messo in luce Zion Williamson, il Coach degli Warriors, Steve Kerr si è lanciato in un particolare paragone, tirando in ballo addirittura LeBron James Un po’ in tutti gli sport c’è il brutto vizio di divertirsi a fare il gioco dei paragoni. In cosa consiste? Nel prendere un giovane talento e dire “eccolo, lui è il nuovo…”, al posto ...

NBA – LeBron James non si nasconde : “complimenti a Toronto - sono i migliori ad Est. Noi dobbiamo migliorare” : I Raptors superano senza problemi i Lakers grazie ad un devastante primo quarto da 42 punti: LeBron James si complimenta con gli avversari e spiega in quali aspetti i giallo-viola devono migliorare I Los Angeles Lakers fanno fatica ad ingranare. Ieri notte contro i Toronto Raptors, privi di Kawhi Leonard, è arrivata la sesta sconfitta subita in 10 gare di regular season. I giallo-viola hanno pagato caro un inizio shock da 42 punti subiti ...

NBA – LeBron James apprezza l’arrivo di Chandler : “abbiamo firmato un campione esperto e intelligente” : LeBron James ha speso parole d’elogio per l’arrivo di Tyson Chandler in maglia Los Angeles Lakers, elogiando l’intelligenza tattica e l’esperienza dell’ormai ex Suns Tyson Chandler ha raggiunto il buyout con i Phoenix Suns. Il centro ha lasciato la franchigia dell’Arizona, alla quale era legato da un contratto da 13 milioni, per svincolarsi e firmare con i Los Angeles Lakers. l’arrivo di Chandler poterterà muscoli ed esperienza al roster ...

Debutta 'Shut up and dribble' : LeBron James racconta l'impatto sociale della star NBA : "Quello in cui viviamo oggi è un mondo diverso da quello del passato " concorda Steve Kerr " per via di una combinazione di eventi sociali e politici, per l'avvento dei social media, per determinati ...

NBA 2019 : Joel Embiid trascina Phila e LeBron James i Lakers - Oladipo sconfigge i Celtics - ok gli Spurs con 14 di Belinelli : Si sono giocate otto partite in questa notte di NBA. Come al solito, lo spettacolo non è mancato, con alcune delle franchigie più quotate intente a recuperare terreno dopo un inizio non felicissimo. Vediamo nel dettaglio come sono andati gli incontri. Primi a scendere in campo, nella partita programmata a orari europei (e non sarà l’ultima, di sabato), sono i Philadelphia 76ers e i Detroit Pistons. Gli uomini della Motor City vengono ...

LeBron James esalta Derrick Rose : “è un supereroe! Ho visto gente che gli consigliava qualsiasi cosa - ma lui…” : Anche LeBron James ha voluto spendere delle belle parole per Derrick Rose: il Re ha definito D-Rose un ‘supereroe’ dopo il career high della scorsa notte Fra i tanti colleghi e addetti ai lavori che hanno voluto omaggiare Derrick Rose, dopo il career high contro i Jazz, non poteva di certo mancare LeBron James. Il Re ha giocato un paio di mesi al fianco di Rose nella scorsa stagione, prima che il playmaker venisse ceduto ai ...