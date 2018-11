Le versioni PS4 e PS4 Pro di Spyro Reignited Trilogy non supportano l' HDR

eurogamer

: RT @snasainplasa: @rwivkw @boa89andre @Michelelvx5 zio ci sono varie versioni, xbox one x batte ps4 pro, ps4 slim batte xbox one s parlando… - boa89andre : RT @snasainplasa: @rwivkw @boa89andre @Michelelvx5 zio ci sono varie versioni, xbox one x batte ps4 pro, ps4 slim batte xbox one s parlando… - snasainplasa : @rwivkw @boa89andre @Michelelvx5 zio ci sono varie versioni, xbox one x batte ps4 pro, ps4 slim batte xbox one s pa… - Michelelvx5 : @boa89andre Come caratteristiche hardware, al lancio di PS4 e Xbox, PS4 aveva un leggero vantaggio. Ora con l'uscit… -

(Di giovedì 15 novembre 2018)è finalmente tornato sui nostri schermi su console di generazione attuale come parte della trilogia. Portando le tre avventure originali del drago viola su Xbox One e PS4 in un unico pacchetto, i giocatori faranno di tutto per salvare il mondo del drago. Naturalmente, se avete una PS4 Pro, potreste chiedervi se la potenza extra del sistema è utilizzata. Innanzitutto, come riporta Twinfinite,in 1080p è uno spettacolo da vedere, ma sarebbe bello se si potesse andare un po'oltre con PS4 Pro. Dopo tutto, Crash Bandicoot N. Sanesupportava la visualizzazione 4K. Quindi, cosa succede con?Ebbene, Activision ha confermato che la versione PS4 Pro arriva a 1440p contro i 1080p di PS4 standard.Read more…