Le ultime rivelazioni di Football Leaks

Steven Yeun ha lasciato The Walking Dead per una questione ben precisa? Ecco le sue ultime rivelazioni scottanti : Steve Yeun ha lasciato The Walking Dead, sembra per esigenza di copione, ma se la questione fosse un'altra? All'epoca dei fatti la sua morte ha sconvolto tutti e molti fan hanno minacciato di lasciare la serie e così è stato alla luce del tracollo degli ascolti, ma se la questione dietro all'addio di Glenn Rhee fosse un'altra? Ad alzare il velo sulla questione è proprio l'amato ragazzo delle consegne della serie AMC che, durante uno dei tanti ...