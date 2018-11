Le notizie del giorno – Caos nelle ultime ore | 5 club nei guai

CRISTIANO RONALDO E GEORGINA RODRIGUEZ SI SPOSANO?/ Ultime notizie : "La data del matrimonio è stata fissata" - IlSussidiario.net : CRISTIANO RONALDO e Georgia RODRIGUEZ si SPOSANO? "Proposta di matrimonio a Londra". Le Ultime notizie sull'attaccante della Juventus

Fondazione Quarto Potere premia l'anima delle notizie : Tra coloro che si sono distinti nel mondo della comunicazione, per attenzione e acume nel cogliere i mutamenti del territorio, c'è il criminologo Alessandro Meluzzi , a cui è stato assegnato il ...

Le notizie del giorno – Lo scandalo scommesse illegali ed il calcioscommesse : Sono 68 le persone colpite da provvedimenti restrittivi sull’operazione portata avanti dalla Guardia di Finanza contro la criminalità organizzata pugliese, reggina e catanese. Ecco i reati contestati: associazione mafiosa, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio e autoriciclaggio, illecita raccolta di scommesse on line. Sono state circa 80 le perquisizioni e sequestro di beni per circa un miliardo di euro. Il volume di giocate è ...

Le notizie del giorno – La bomba sul futuro di Gonzalo Higuain : Le notizie del giorno – Nell’ultima giornata del campionato di Serie A si sono affrontate Milan e Juventus, due squadre che hanno dato vita ad una prestazione scoppiettante, 0-2 il risultato finale grazie alle reti siglate da Mandzukic e Cristiano Ronaldo, decisivo l’errore dal dischetto di Gonzalo Higuain. Nelle ultime ore indiscrezione clamorosa che rischia di sconvolgere il mercato estivo e che riguarda proprio il ...

ROMA - SGOMBERATO IL CENTRO BAOBAB/ Ultime notizie - polemico Gad Lerner "Era un modello di accoglienza" - IlSussidiario.net : Migranti, sgombero del CENTRO BAOBAB a ROMA. Ultime notizie, Salvini "Promesso, lo stiamo facendo". Leonardi , Pd, contro ministro: 'Governo fascista'

Migranti - sgombero del centro Baobab a Roma/ Ultime notizie - Salvini "L'avevamo promesso - lo stiamo facendo" - IlSussidiario.net : Migranti, sgombero del centro Baobab a Roma. Ultime notizie, il ministro Matteo Salvini "L'avevamo promesso, lo stiamo facendo"

Le notizie del giorno – L’autobus di una squadra di calcio cade in un burrone : 8 morti : Le notizie del giorno – Altra tragedia che sconvolge il mondo del calcio. Almeno 8 persone sono rimaste uccise in Perù in un incidente stradale, L’autobus trasportava una squadra studentesca, la notizia è stata resa nota direttamente dal Ministero degli Interni peruviano. Sei dei morti sono calciatori tra gli 11 ed i 14 anni della squadra Under 15, il club si stava recando a Chachapoyas per un torneo regionale, morto anche l’autista. ...

Scuola - concorso infanzia e primaria ultime notizie : i chiarimenti di Lucia Azzolina e la sentenza della Consulta : La deputata del Movimento Cinque Stelle, Lucia Azzolina, ha postato un messaggio sulla propria pagina Facebook in merito al concorso straordinario per la Scuola dell’infanzia e della primaria, le cui domande possono essere inoltrate a partire da oggi, lunedì 12 novembre. Lucia Azzolina, precisazioni sul concorso straordinario infanzia e primaria La docente e politica pentastellata ha scritto il seguente post: ‘Leggo ahimè l’ennesima ...

Le notizie di scienza della settimana : Nuove pitture rupestri, l’inquinamento da farmaci è in aumento, la foresta del bacino del Congo è a rischio: l’attualità scientifica. Leggi

Le notizie del giorno – Rinviata la partita Boca-River - la data del recupero : Non si è giocata la gara d’andata della finale di Copa Libertadores tra Boca Juniors e River Plate in programma per sabato alle 21. Un tweet della Conmebol ha appena ufficializzato la data del recupero dell’andata della finale di Libertadores: “Per motivi di forza maggiore, la partita sospesa si giocherà domani, domenica 11 novembre alle 16”. Le 20 in Italia. Il maltempo ha fermato la partita. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE ...

Le notizie del giorno – I convocati dell’Italia per i prossimi appuntamenti : convocati ITALIA – L’Italia ha diramato la lista dei convocati per le gare con Portogallo e Stati Uniti: fuori Balotelli e Belotti, confermato Lasagna, c’è Pavoletti. Si avvicina una partita molto importante per l’Italia, quella della Nations League contro il Portogallo, la squadra di Mancini non può sbagliare. Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Salvatore Sirigu (Torino); Difensori: ...

Portacomaro - geometra si presenta per fare una perizia per il pignoramento e viene ucciso dal titolare della casa - Ultime notizie Flash : A Portacomaro, in provincia di Asti, un anziano uccide un geometra di 44 anni, incaricato per valutare il pignoramento della sua casa

Con foro lo schermo del Samsung Galaxy S10? notizie ancora contrastanti : La Developer Conference ha fatto emergere più di qualche dubbio su quello che sarà il design del Samsung Galaxy S10, che integrerà un notch, ma molto particolare, in pratica a forma di un foro, utile al solo accoglimento della fotocamera anteriore. Stando a quanto dichiarato da Ice universe, il prossimo top di gamma potrebbe montare il display Infinity-O, data l'inclusione di una piccola cavità nella parte alta dello schermo, utile ad isolare ...

Santa Margherita Ligure - frana su treno : disagi e rallentamenti/ Ultime notizie "Conseguenza del maltempo" - IlSussidiario.net : frana Santa Margherita Ligure: disagi e rallentamenti per i treni. Ultime notizie "Conseguenza del maltempo". Forti rallentamenti sulla linea