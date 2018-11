Le Banche di credito cooperativo tra riforma e controriforma

Credito cooperativo - il mito delle “ Banche del territorio” e i rischi della sterilizzazione della riforma Renzi : La “ sterilizzazione ” della riforma delle banche di Credito cooperativo (Bcc) varata nel 2016 dal governo Renzi rischi a di creare più problemi che opportunità a un segmento creditizio che di guai negli ultimi anni ne ha passati più d’uno tra liquidazioni coatte amministrative e commissariamenti. Con in testa il mito fuorviante del “piccolo è bello” e delle banche del territorio “vicine a famiglie e imprese” l’esecutivo – ...

La Bce pronta a sostenere le Banche italiane per evitare lo stop al credito : Che cosa accadrà all’Italia dopo la fine del piano Draghi? Il 31 dicembre è dietro l’angolo, e a Roma se ne curano in pochi. Non è chiaro se si tratti di temi che taluni faticano a maneggiare, oppure della sindrome dello struzzo. Eppure si tratta di una domanda cruciale, visto che a partire dal 2015 - anno di inizio del piano - Francoforte è l’isti...