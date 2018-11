Lanciano | si denuda in strada poi violenta anziana sulla spiaggia | arrestato migrante

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 novembre 2018) Un 20enne di origini somale è statocon l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una 68enne, che ha aggredito su unain provincia di Chieti. La donna, che si è salvata gettandosi in mare, è stata trasportata sotto choc all’ospedale di, dove le è stata data una prognosi di 30 giorni. È ricoverata con numerose escoriazioni ed ecchimosi e un trauma cranico e dovrà essere sottoposta ad accertamenti cardiologici, per lo spavento subito, e psichiatrici. “Ho avuto paura che potesse uccidermi, ma fortunatamente sono riuscita a divincolarmi”, ha detto. Per il giovane, trasferito in carcere a Chieti è scattata anche la denuncia per atti osceni in luogo pubblico e falsa attestazionesua identità, avendo fornito ai militari generalità inventate. Solo la comparazione delle sue impronte con quelle già presenti nel casellario del ministero ...