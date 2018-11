L' Allieva 2 | le anticipazioni della quarta puntata

L' Allieva 2 Anticipazioni : stasera la quarta puntata su Rai 1 : Questa sera andrà in onda il quarto appuntamento con la fiction che vede protagonisti Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale.

L'Allieva 2 - anticipazioni quarta puntata : Si complicano le cose, a livello sentimentale, per Alice (Alessandra Mastronardi), protagonista de L'Allieva 2: nella quarta puntata, in onda questa sera, 15 novembre 2018, alle 21:25 su Raiuno, la protagonista deve affrontare quanto scoperto sui motivi dell'odio tra Sergio (Giorgio Marchesi) e Claudio (Lino Guanciale).L'Allieva 2, anticipazioni quarta puntata Nel primo episodio, "Il passaggio", Alice, dopo aver scoperto che Daniela, ex ...