L’Allieva 2 – Quarta puntata del 15 novembre 2018. Anticipazioni e trama. : Dopo il grande successo della prima serie, nel giovedì di Raiuno è tornata L’Allieva, seconda serie in sei puntate, la fiction con protagonisti Alessandra Mastronardi, nei panni della specializzanda in medicina legale Alice Allevi, e Lino Guanciale, nel ruolo del dott. Claudio Conforti, suo affascinante e severissimo mentore. L’Allieva 2 | 15 novembre 2018 | […] L'articolo L’Allieva 2 – Quarta puntata del 15 novembre ...

L’Allieva 2 - anticipazioni quinta puntata di giovedì 22 novembre 2018 : giovedì 22 novembre 2018 vedremo su Rai 1 la quinta delle sei puntate della fiction L’allieva 2, ecco le anticipazioni: Episodio 9 – L’apostolo americano Tra Alice e Claudio sembra tornato il sereno. Le indagini riguardano la morte di un ragazzo americano che aiutava i senzatetto. Le investigazioni portano Alice a ritrovare sulla sua strada Einardi, che è ancora molto interessato a lei. In più ci sarà l’improvviso ritorno di ...

Anticipazioni L’Allieva 2 : Sergio - CC o Arthur - la difficile scelta di Alice : L’allieva 2: cosa succederà nella quinta puntata? La serie televisiva tratta dai romanzi di Alessia Gazzola continua, puntata dopo puntata, ad ottenere ottimi ascolti. Ogni giovedì sera L’allieva 2 fa registrare picchi di share, vincendo sempre la serata. Ognuno dei protagonisti è riuscito a conquistare i telespettatori. Non solo Claudio Conforti e Alice Allevi, ma […] L'articolo Anticipazioni L’allieva 2: Sergio, CC o ...

L’Allieva 2 - il segreto di Claudio : anticipazioni quarta puntata giovedì 15 novembre : Torna con il quarto episodio della seconda stagione la fiction di Rai1 L’allieva, con Alessandra Mastronardi che torna dopo la stagione d’esordio campione d’ascolti nei panni della specializzanda in Medicina Legale Alice Allevi. L’appuntamento è per il consueto giovedì sera, 15 novembre, a partire dalle 21.25 ovviamente su Rai1. È ormai risaputo come la serie sia tratta dai romanzi di Alessia Gazzola. Accanto alla ...

L’Allieva 2 - Alice tra le braccia di Einardi : anticipazioni terza puntata giovedì 8 novembre : giovedì 8 novemebre, a partire dalle 21.25, Alessandra Mastronardi torna ancora una volta sui nostri schermi nel ruolo della specializzanda in Medicina Legale Alice Allevi con la terza puntata della seconda stagione de L’allieva. La serie è tratta dai romanzi di Alessia Gazzola, sta venendo premiata dal pubblico anche per quanto riguarda questa nuova tranche di espiodi – dopo il successo della prima – e conta un cast ricco e ...

L’Allieva 2 - : anticipazioni quarta puntata giovedì 15 novembre : Torna con il quarto episodio della seconda stagione la fiction di Rai1 L’allieva, con Alessandra Mastronardi che torna dopo la stagione d’esordio campione d’ascolti nei panni della specializzanda in Medicina Legale Alice Allevi. L’appuntamento è per il consueto giovedì sera, 15 novembre, a partire dalle 21.25 ovviamente su Rai1. È ormai risaputo come la serie sia tratta dai romanzi di Alessia Gazzola. Accanto alla ...

L’Allieva 2 - anticipazioni trama quarta puntata | giovedì 15 novembre : quarta puntata de “L’Allieva 2”, la fiction campione d’ascolti di Rai 1 con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale: le anticipazioni di giovedì 15 novembre Quarto appuntamento con la fiction “L’Allieva 2”, giovedì 15 novembre alle 21.25 su Rai1, interpretata da Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale, Giorgio Marchesi, Dario Aita, Tullio Solenghi, Michele Di Mauro, Francesca Agostini, Emmanuele Aita e la regia di Fabrizio Costa. trama episodio ...

L’Allieva 2 quarta puntata : trama e anticipazioni 15 novembre : L’Allieva 2 quarta puntata. Con le puntate inedite della seconda stagione, torna su Rai 1 la fiction con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Di seguito trama e anticipazioni del quarto appuntamento giovedì 15 novembre 2018. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING L’Allieva 2 quarta puntata: trama e anticipazioni 15 novembre L’Allieva 2 quarta puntata episodio 7 Il passaggio. Alice è convinta di essere stata usata da ...

L’Allieva 2 – Quarta puntata del 15 novembre 2018. Anticipazioni e trama. : Dopo il grande successo della prima serie, nel giovedì di Raiuno è tornata L’Allieva, seconda serie in sei puntate, la fiction con protagonisti Alessandra Mastronardi, nei panni della specializzanda in medicina legale Alice Allevi, e Lino Guanciale, nel ruolo del dott. Claudio Conforti, suo affascinante e severissimo mentore. L’Allieva 2 | 15 novembre 2018 | […] L'articolo L’Allieva 2 – Quarta puntata del 15 novembre ...

L’Allieva 2 - anticipazioni quarta puntata : la scoperta di Alice : anticipazioni L’allieva 2, quarta puntata: Alice scopre la verità su Einardi e Conforti Grande successo anche per la terza puntata de L’allieva 2 andata in onda ieri sera su Rai1. Il triangolo amoroso tra Claudio, Alice e il pm Sergio Einardi sta appassionando i telespettatori. Cosa accadrà nella quarta puntata de L’allieva 2 giovedì 15 novembre? Alice, delusa da Claudio, decide di uscire da sola con la nonna Amalia per ...

L’Allieva 2 – Terza puntata del 8 novembre 2018. Anticipazioni e trama. : Dopo il grande successo della prima serie, nel giovedì di Raiuno è tornata L’Allieva, seconda serie in sei puntate, la fiction con protagonisti Alessandra Mastronardi, nei panni della specializzanda in medicina legale Alice Allevi, e Lino Guanciale, nel ruolo del dott. Claudio Conforti, suo affascinante e severissimo mentore. L’Allieva 2 | 8 novembre 2018 | […] L'articolo L’Allieva 2 – Terza puntata del 8 novembre ...

Anticipazioni L’Allieva 2 : CC e Sergio - un passato ingombrante : L’allieva 2: cosa succederà nella quarta puntata? Un successo che non accenna ad arrestarsi quello de L’allieva 2. La serie televisiva con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale conta tutti i giovedì più di cinque milioni di telespettatori. Le vicende della giovane specializzanda di medicina legale affascinano i pubblico di Rai Uno. Il personaggio nato dalla […] L'articolo Anticipazioni L’allieva 2: CC e Sergio, un ...

L’Allieva 2 : anticipazioni quarta puntata di giovedì 15 novembre 2018 : L'Allieva 2 La seconda stagione de L’Allieva, così come la prima, è composta da sei prime serate. Il cast è rimasto praticamente lo stesso (qui tutto sui personaggi), mentre è diversa la regia, che stavolta porta la firma di Fabrizio Costa, mentre nel 2016 era affidata a Luca Ribuoli. A seguire le anticipazioni episodio per episodio. L’Allieva 2: anticipazioni quarta puntata di giovedì 13 novembre 2018 2×07 Il Passaggio. ...

L’Allieva 2 - Alice tra le braccia di Einardi : anticipazioni terza puntata giovedì 8 novembre : giovedì 8 novemebre, a partire dalle 21.25, Alessandra Mastronardi torna ancora una volta sui nostri schermi nel ruolo della specializzanda in Medicina Legale Alice Allevi con la terza puntata della seconda stagione de L’allieva. La serie è tratta dai romanzi di Alessia Gazzola, sta venendo premiata dal pubblico anche per quanto riguarda questa nuova tranche di espiodi – dopo il successo della prima – e conta un cast ricco e ...