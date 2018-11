L' Allieva 2 | anticipazioni quarta puntata

blogo

(Di giovedì 15 novembre 2018) Si complicano le cose, a livello sentimentale, per Alice (Alessandra Mastronardi), protagonista de L'2: nella, in onda questa sera, 15 novembre 2018, alle 21:25 su Raiuno, la protagonista deve affrontare quanto scoperto sui motivi dell'odio tra Sergio (Giorgio Marchesi) e Claudio (Lino Guanciale).L'2,Nel primo episodio, "Il passaggio", Alice, dopo aver scoperto che Daniela, ex moglie di Sergio, lo aveva tradito con Claudio, si sente "usata" dal Pm. Con lui, però, deve indagare sulla scomparsa di un giovane studente, caduto da una struttura in costruzione. Mentre indaga, scopre da Daniela cosa sia successo in passato tra Claudio e Sergio, cosa che non la farà stare meglio.L'2,pubblicato su TVBlog.it 15 novembre 2018 09:00.