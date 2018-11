L' Allieva 2 Anticipazioni | cosa è accaduto tra Sergio e Claudio? | puntata 15 novembre

L’Allieva 2 - il segreto di Claudio : anticipazioni quarta puntata giovedì 15 novembre : Torna con il quarto episodio della seconda stagione la fiction di Rai1 L’allieva, con Alessandra Mastronardi che torna dopo la stagione d’esordio campione d’ascolti nei panni della specializzanda in Medicina Legale Alice Allevi. L’appuntamento è per il consueto giovedì sera, 15 novembre, a partire dalle 21.25 ovviamente su Rai1. È ormai risaputo come la serie sia tratta dai romanzi di Alessia Gazzola. Accanto alla ...

L’Allieva 2 - Alice tra le braccia di Einardi : anticipazioni terza puntata giovedì 8 novembre : giovedì 8 novemebre, a partire dalle 21.25, Alessandra Mastronardi torna ancora una volta sui nostri schermi nel ruolo della specializzanda in Medicina Legale Alice Allevi con la terza puntata della seconda stagione de L’allieva. La serie è tratta dai romanzi di Alessia Gazzola, sta venendo premiata dal pubblico anche per quanto riguarda questa nuova tranche di espiodi – dopo il successo della prima – e conta un cast ricco e ...

L'Allieva 2 - anticipazioni quarta puntata : Si complicano le cose, a livello sentimentale, per Alice (Alessandra Mastronardi), protagonista de L'Allieva 2: nella quarta puntata, in onda questa sera, 15 novembre 2018, alle 21:25 su Raiuno, la protagonista deve affrontare quanto scoperto sui motivi dell'odio tra Sergio (Giorgio Marchesi) e Claudio (Lino Guanciale).L'Allieva 2, anticipazioni quarta puntata Nel primo episodio, "Il passaggio", Alice, dopo aver scoperto che Daniela, ex ...

Anticipazioni L'Allieva 2 quinta e penultima puntata - torna Arthur e sorprende Alice : La prossima settimana, ovvero giovedì 22 novembre, su Rai Uno andrà in onda la quinta e penultima puntata de L'Allieva 2. Ne vedremo di belle negli episodi intitolati rispettivamente 'L'apostolo americano' e 'Talento mortale'. Ritornerà un vecchio personaggio, Arthur che era presente nella prima stagione. Quest'ultimo è interpretato dal bravissimo Dario Aita. La nostra protagonista si ritroverà a provare sentimenti particolari e ad indagare su ...

Anticipazioni L'Allieva 2 : Alice divisa tra confusione sentimentale e professionale : Ci sono stati molti cambiamenti nella seconda stagione de 'L'Allieva' come dimostra l'arrivo di nuovi attori [VIDEO] tra cui spiccano i nomi di Giorgio Marchesi e Tullio Solenghi. Il grande assente delle tre puntate è stato l'attore Dario Aita che nella prima annata ha avuto un ruolo importante interpretando il reporter Arthur. Nella puntata precedente l'Allevi ha sentito il figlio del Sommo mostrando la felicita' nel parlare con il reporter. ...

Anticipazioni L'Allieva 2 : la dottoressa scopre la verità sul passato di Sergio : Giovedì 15 novembre viene trasmessa su Rai Uno la quarta puntata della seconda stagione de 'L'Allieva' che continua a essere concentrata intorno all'intreccio amoroso [VIDEO]. La dottoressa ha trovato la stabilita' grazie a Sergio che le dimostra le sue attenzioni ed è un uomo completamente differente rispetto a Claudio. Alice, però, inizia a non avere fiducia nei confronti del pubblico ministero e pensa di essere stata usata dall'uomo. La ...

