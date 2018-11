La verità è il nuovo singolo di Vasco Rossi | a sorpresa arriva il titolo che ribalta

optimaitalia

MarziCriv : RT @OptiMagazine: La verità è il nuovo singolo di @VascoRossi, a sorpresa arriva il titolo che ribalta rumors e anticipazioni - EndCent : Arriva domani #LaVerità, il nuovo singolo di Vasco Rossi! ??

(Di giovedì 15 novembre 2018) Non c'è da stare tranquilli, se si tratta deldi, soprattutto nelle settimane che ne anticipano il rilascio. Il Blasco sta infatti per tornare con unbrano che porterà in radio dal 16 novembre e che prenderà ildi La. Il ribaltone era comunque atteso, anche se ormai sembrava dato per certo un ritorno in Tempi moderni che comunque l'artista si era guardato bene dal confermare. Dopo settimane di fake news e supposizioni,finalmente una piccola ma grande certezza suldiche s'incentrerà proprio sullo spinoso tema delle notizie false e dell'impianto societario soggetto a una deriva totale dalla quale sembra ormai troppo difficile affrancarsi. La dichiarazione ufficiale èta direttamente sui suoi canali social, nei quali ha anche condiviso quella che può apparire come una parte di testo delche ...