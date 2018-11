' La tv delle ragazze' | alle 21 15 la seconda puntata su Rai3 | reggerà l' Auditel?

Anticipazioni La tv delle ragazze - ospiti seconda puntata | 15 novembre : Secondo appuntamento con La Tv delle ragazze – Gli stati generali 1988-2018: ecco tutti gli ospiti e le Anticipazioni di giovedì 15 novembre 2018 Nuovo appuntamento con “La tv delle ragazze – Gli stati generali 1988-2018“, il programma condotto da Serena Dandini in prima serata su Rai3. Ecco le Anticipazioni e gli ospiti della seconda puntata in onda giovedì 15 novembre 2018. La tv delle ragazze 2018: format Giovedì 15 ...

La Tv delle ragazze - anteprima seconda puntata del 15 novembre 2018 : Dopo l'ottimo debutto della scorsa settimana, La Tv delle Ragazze: Gli Stati Generali 1988 - 2018 torna su Rai 3 questa sera, giovedì 15 novembre, alle 21.15 e noi lo seguiremo live su TvBlog. Al fianco di Serena Dandini torna la conduttrice della piattaforma Monroe Martina dell'Ombra: con loro alcune protagoniste storiche e nuove ospiti, 'guidate' dalle penne del trio autoriale formato da Valentina Amurri, Linda Brunetta e la stessa ...

La tv delle ragazze non si perde nella nostalgia : Nei primi minuti siamo stati presi dallo sgomento: oddio pare proprio di essere stati catapultati nella tv del 1988, ma non si ride, non si comprende l'ironia, anzi non si capisce nulla, né il senso ...

La tv delle ragazze : impossibile replicare l’irriverenza d’un tempo : La tv delle ragazze La convinzione, talvolta pertinente e fondata, che la tv del passato fosse più originale di quella odierna porta con sé effetti collaterali. Uno di questi è la riproposizione sul piccolo schermo di programmi ormai storici che, tuttavia, oggi perdono la rivoluzionaria dirompenza di un tempo. E’ il caso de La tv delle ragazze, la trasmissione tutta al femminile che Serena Dandini conduceva su Rai 3 trent’anni fa. E ...

Ascolti TV | Giovedì 8 novembre 2018. L’Allieva 20.1% - flop per il GF Vip (16.9%). Male W L’Italia (2.5%) e Pechino Express (5.6%) battuto da La Tv delle ragazze (6%) e tallonato da XF (5.2%) : Maria Monsè e Ilary Blasi Nella serata di ieri, su Rai1 L’Allieva 2 ha conquistato 4.812.000 spettatori pari al 20.1% di share. Su Canale 5 – dalle 21.37 alle 0.55 – la nona puntata di Grande Fratello Vip 3 ha raccolto davanti al video 3.057.000 spettatori pari al 16.9% di share (qui quello che è successo minuto per minuto). Grande Fratello Vip Night (durata 5 minuti) segna 1.496.000 spettatori e il 25.1%. Su Rai2 Pechino Express ha ...

Serena Dandini è tornata applausi social per La tv delle ragazze : C'è il divano rosso per le interviste, i 'vecchi' spot pubblicitari con Angela Finocchiaro e i nuovi monologhi sull'attuale condizione femminile di Geppi Cucciari , Lella Costa e Anna Gaia , 'veneta e ...

La Tv delle ragazze - il ritorno dopo 30 anni è riuscito : ritmo e una buona scrittura - con la Dandini perfetta per il ruolo : “Non è mai facile un ritorno non è impresa da niente“, canta Renato Zero in “Ancora qui”. Un titolo che sembra essere il chiaro messaggio de La Tv delle Ragazze, che sono ancora qui nel 2018, dopo trent’anni, per ricordarci l’importanza di una tv di opposizione. Non in senso politico ma in senso lato. Una visione di opposizione, quasi di resistenza. Riproporre un programma cult è sempre rischioso, il paragone ...

'La tv delle ragazze' : successo di Serena Dandini col 6% : 1.332.000 telespettatori : Nonostantse la ruggine lasciata inevitabilmente dal passare degli anni, ha avuto un buon successso ieri sera su Rai3 il ritorno della tv delle ragazze con Serena Dandini. Personaggi nuovi si sono ...

Ascolti TV | Giovedì 8 novembre 2018. L’Allieva 20.1% - minimo storico per il GF Vip (16.9%). Male W L’Italia (2.5%) e Pechino Express (5.6%) battuto da La Tv delle ragazze (6%) : Maria Monsè e Ilary Blasi Nella serata di ieri, su Rai1 L’Allieva 2 ha conquistato 4.812.000 spettatori pari al 20.1% di share. Su Canale 5 – dalle 21.37 alle 0.55 – la nona puntata di Grande Fratello Vip 3 ha raccolto davanti al video 3.057.000 spettatori pari al 16.9% di share (qui quello che è successo minuto per minuto). Su Rai2 Pechino Express ha interessato 1.257.000 spettatori pari al 5.6% di share. Su Italia 1 Die Hard – Un ...

Serena Dandini torna con “La tv delle ragazze – gli Stati Generali” : Nel 1988 Rai3 affida a tre giovani autrici, Valentina Amurri, Linda Brunetta e Serena Dandini, il compito di realizzare un programma comico di sole donne. Nasce così LA TV delle ragazze, che concentrava in un’ora il fantasioso palinsesto di un ipotetico network femminile. Un programma che non ha precedenti nella televisione italiana. Dopo una lunga ricerca le autrici mettono insieme un cast che oggi potrebbe essere definito stellare, visto che ...

Non solo risate : il ritorno di Serena Dandini e delle sue ragazze : Proprio nell'anno del Metoo, si scherzerà su tutto, 'dalla politica agli uomini in grossa difficoltà ultimamente', ma 'mai sul femminicidio, su quello non si scherza', in un confronto generazionale ...