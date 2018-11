La terza stagione di Stranger Things sarà l’ultima? I saluti social di Millie Bobby Brown

I Medici 3 si farà : anticipazioni e cast della terza stagione : I Medici 3 ci sarà: confermata la terza stagione della fiction Rai dedicata alla dinastia della famiglia fiorentina. Ecco le prime anticipazioni Buone notizie per i tantissimi fan della fiction “I Medici“. La Rai, il produttore esecutivo Frank Spotnitz, la coproduzione Lux Vide, Big Light Productions e Altice Group hanno confermato che I Medici 3 si farà. Ecco in anteprima alcune anticipazioni su possibile data di messa in onda, ...

Riccanza - anticipazioni : Andrea Damante nel cast della terza stagione : Si avvicina la terza stagione di Riccanza, reality show in onda su MTV. Il programma nel corso degli anni ha sfornato personaggi del calibro di Elettra Lamborghini, famosa ereditiera e cantante, Niccolò Ferrari, ex corteggiatore e tentatore di Temptation Island Vip, Gian Maria Sainato, modello ed influencer, e Juan Sierra, ex fidanzato di Claudio Sona. Anche quest’anno il cast di Riccanza pare sia ricco di sorprese e personaggi di gran ...

Gli ascolti de I Bastardi di Pizzofalcone 2 stravincono sul GF Vip - Maurizio De Giovanni parla della terza stagione : Gli ottimi ascolti de I Bastardi di Pizzofalcone 2 chiudono in bellezza il secondo capitolo della serie di Rai1. Nella serata di lunedì 12 novembre, la sesta e ultima puntata ha conquistato 5.507.000 spettatori pari al 23.4% di share. Numeri record che stravincono nuovamente sulla concorrenza di Canale5 col Grande Fratello Vip (che ha registrato 3.769.000 spettatori pari al 20.9% di share). Al termine della seconda stagione, che si è conclusa ...

Alessandra Mastronardi intervista Gossipetv : “Girare L’Allieva 2 è stato faticoso” e parla della terza stagione : L’Allieva 3 ci sarà? Le parole di Alessandra Mastronardi a Gossipetv Alessandra Mastronardi ha lavorato duramente per interpretare Alice Allevi ne L’Allieva. La seconda stagione della fiction di Rai Uno si è rivelata più impegnativa del previsto. A raccontarlo la stessa protagonista al margine della conferenza stampa della serie, la cui prima stagione è stata […] L'articolo Alessandra Mastronardi intervista Gossipetv: ...

Rocco Schiavone 3 si farà - lo dice Antonio Manzini : ‘Devo scrivere la terza stagione’ : La terza stagione di Rocco Schiavone si farà, parola di Antonio Manzini, lo scrittore creatore della saga di gialli originale nonché sceneggiatore della serie Rai campione d’ascolti tratta dalle sue opere, la cui seconda stagione è terminata ieri: “Ora devo preparare la sceneggiatura per la terza serie televisiva, ma anche il seguito di Fate il vostro gioco, che sennò si perde, e scrivere le sceneggiature per la terza serie.”. ...

Michael Sheen nella terza stagione di The Good Fight : Una novità di prestigio per la terza stagione di The Good Fight lo spinoff di The Good Wife distribuito da CBS All Access negli USA e da TIMVISION in Italia (dove sono disponibili le prime due stagioni).Ad affiancare Christine Branski, Cush Jumbo e Rose Leslie nella terza stagione di The Good Fight attesa nei primi mesi del 2019 ci sarà Michael Sheen che ha firmato un contratto per un anno. Sheen sarà Rolan Blum un brillante, carismatico ...

