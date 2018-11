La terra vista da un professionista | “A scuola col geologo”

“La terra vista da un professionista : A scuola con il geologo – II Edizione” : Diffondere la cultura geologica come elemento necessario per la conoscenza del territorio e dell’ambiente, questo il messaggio che porterà il 16 novembre i geologi nelle scuole in tutta Italia. L’evento “La Terra vista da un professionista: A scuola con il geologo”, organizzato dal Consiglio nazionale dei geologi, con la collaborazione degli Ordini regionali dei geologi e con il patrocinio del Ministero dell’ambiente e della tutela del ...

La terra vista da un professionista : “A scuola con il Geologo” : Le recenti alluvioni che hanno colpito il territorio nazionale, gli eventi sismici dell’Italia centrale degli ultimi due anni e la presenza di più vulcani attivi evidenziano come l’Italia sia un Paese fragile dal punto di vista del rischio sismico, idrogeologico e vulcanico. È inaccettabile che si continui a morire a causa di frane, alluvioni e terremoti. Un dato è significativo: ancora oggi tra il 20 e 50% delle vittime è dovuto a comportamenti ...

[L'intervista] "Nella terra dei fuochi i signori della monnezza hanno vinto e vi spiego perché" : Arriva l'esercito. Non si scherza più, questa volta. Se le parole hanno un senso, il commento del ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, sono allarmanti: «Siamo sotto attacco». Trecento incendi negli ...

Zugspitze - la terra vista dall'osservatorio europeo più alto : Che i ghiacciai si siano ritirati te ne accorgi salendo all'Osservatorio sullo Zugspitze , blocco aggrappato alla montagna più alta di Germania: 2 .962 metri, 35 chilometri da Garmisch-Partenkirchen. ...

terra in Vista : alla scoperta delle piante robot : ... Barbara Mazzolai, direttrice del Centro di Micro-Biorobotica dell'Istituto Italiano di Tecnologia, ospite di Federico Taddia e Telmo Pievani a "Terra in Vista " La scienza e la tecnologia spiegate a ...

Regno Unito e Spagna hanno trovato un accordo su Gibilterra in vista di Brexit : Il Regno Unito e la Spagna hanno raggiunto un accordo sulla gestione di Gibilterra – il territorio di oltremare della corona britannica che si trova nel sud della Spagna e che fu ceduto ai britannici nel 1713 – una volta The post Regno Unito e Spagna hanno trovato un accordo su Gibilterra in vista di Brexit appeared first on Il Post.

Radio 24 e Audible insieme per il secondo progetto multicanale : "terra in vista - La scienza e la tecnologia spiegate a mio figlio" : ...' Terra in vista - La scienza e la tecnologia spiegate a mio figlio ', un prodotto audio condotto da Federico Taddia , giornalista e divulgatore, e dal filosofo della scienza Telmo Pievani , in onda ...

I Galileo portano i Queen a Roma : concerto in terrazza vista Colosseo : I Queen rivivono nel cuore di Roma, nella suggestiva location della terrazza del Mercure Hotel al Colosseo. A esibirsi sarà la band Romana dei Galileo , capitanata dal vocalist Giordano Petrini, che ...

Choc a Napoli Est : uomo scappa alla vista della polizia - cade dal terrazzo e muore : muore cadendo da un terrazzo mentre viene inseguito dalla polizia. È accaduto all'alba a San Giovanni a Teduccio, alla periferia di Napoli. Si tratta di un 31enne, pregiudicato, già...