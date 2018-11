La storia di Liviana Rossi | morta a 22 anni nel tentativo di resistere a uno stupro

fanpage

(Di giovedì 15 novembre 2018), studentessa romagnola del Dams si trasferisce in Calabria nell'estate del 1983, per un lavoro estivo. Doveva essere un'indimenticabile vacanza prima degli esami, invece sulle spiagge di Torretta Crucoli, la 22enne trova la morte. Soffocherà durante unoal quale stava tentando disperatamente di. Al suo aggressore quattrodi carcere, per lei solo parole di biasimo del profondo Sud: "Se l'è cercata".