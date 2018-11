La sfida politica che passa dal Vasto

Sarah - la politica (un po’ grillina) che sfida l’estabilishment tedesco : Sahra WagenknechtSahra WagenknechtSahra WagenknechtSahra WagenknechtSahra WagenknechtSahra WagenknechtSahra WagenknechtSahra WagenknechtSahra WagenknechtSahra WagenknechtSahra WagenknechtSahra WagenknechtSahra WagenknechtSahra WagenknechtSahra WagenknechtSahra WagenknechtSahra Wagenknecht («E per favore l’h in mezzo, non alla fine del nome», come non manca mai sottolineare) oltre a essere capogruppo parlamentare della Linke, Sinistra, è da ...