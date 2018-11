La Roma e Pallotta donano 150mila euro al fondo per Sean Cox

Mire saudite sulla Roma - ma Pallotta per ora non vende : La famiglia del principe Bin Salman si sarebbe interessata al club giallorosso nei mesi scorsi, contattando dei rappresentanti di James Pallotta. L'articolo Mire saudite sulla Roma, ma Pallotta per ora non vende è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Roma - giocatori e Pallotta contestati dai tifosi dopo il pari con la Fiorentina : Roma contestata dai suoi tifosi nella stazione Fiorentina di Campo di Marte, da dove la squadra è ripartita in treno verso la capitale. Prima di salire sul vagone riservato, infatti, giocatori...

Roma - contestati dai tifosi squadra e Pallotta dopo il pari con la Fiorentina : Roma contestata dai suoi tifosi nella stazione Fiorentina di Campo di Marte, da dove la squadra è ripartita in treno verso la capitale. Prima di salire sul vagone riservato, infatti, giocatori...

Roma - tifosi furiosi : squadra e Pallotta contestati dopo il pari con la Fiorentina : Roma contestata dai suoi tifosi nella stazione Fiorentina di Campo di Marte, da dove la squadra è ripartita in treno verso la capitale. Prima di salire sul vagone riservato, infatti, giocatori e ...

Roma - tifosi furiosi in stazione a Firenze : contestati squadra e Pallotta : ripartita intorno alle 22 la Roma, dalla stazione di Campo di Marte, ma il rientro della squadra da Firenze non è stato indolore. Prima di salire sul treno, infatti, giocatori e società sono stati ...

Nuovo Stadio della Roma - Pallotta pronto a spendere fino a 120 milioni di euro : Gli step superati dal Nuovo cda di Eurnova: l'offerta di Pallotta I nuovi vertici di Eurnova, l'amministratore delegato Giovanni Naccarato, il professore di Economia aziendale della Luiss Riccardo ...

Roma - Pallotta : “mai parlato di Di Francesco” : “Contrariamente a quanto riportato oggi da alcuni articoli, dopo la partita di sabato non ho parlato dell’allenatore con Franco Baldini, Monchi, Mauro Baldissoni o Alex Zecca. I giornalisti che riportano queste conversazioni immaginarie stanno raccontando menzogne”: così il presidente della Roma, James Pallotta, sul profilo Twitter del club, a proposito di alcune indiscrezioni uscite subito dopo il ko casalingo contro la ...

Roma - Pallotta : “mai parlato di Di Francesco” : “Contrariamente a quanto riportato oggi da alcuni articoli, dopo la partita di sabato non ho parlato dell’allenatore con Franco Baldini, Monchi, Mauro Baldissoni o Alex Zecca. I giornalisti che riportano queste conversazioni immaginarie stanno raccontando menzogne”: così il presidente della Roma, James Pallotta, sul profilo Twitter del club, a proposito di alcune indiscrezioni uscite subito dopo il ko casalingo contro la ...

Roma-CSKA - Pallotta : “Non ho parlato dell’allenatore con Baldini” : Ripartire in Champions per dimenticare il campionato, i giallorossi affrontano all’Olimpico il match Roma-CSKA nel terzo turno di Champions League e Di Francesco vuole voltare pagina dopo il pesantissimo ko di sabato contro la Spal. Roma-CSKA, DI FRANCESCO CARICA “Abbiamo una grande fortuna, che è quella di avere subito una partita importante per metterci alle […] L'articolo Roma-CSKA, Pallotta: “Non ho parlato ...

Roma - Pallotta : “Nessun confronto su Di Francesco dopo la sconfitta con la Spal” : “Contrariamente a quanto riportato oggi da alcuni articoli, dopo la partita di sabato non ho parlato dell’allenatore con Franco Baldini, Monchi, Mauro Baldissoni o Alex Zecca. I giornalisti che riportano queste conversazioni immaginarie stanno raccontando menzogne“. È la precisazione fornita via Twitter da James Pallotta, presidente della Roma, che smentisce dunque qualsiasi confronto sul futuro di Eusebio Di Francesco ...

Roma - ultimatum di Pallotta a Di Francesco : l’allenatore giallorosso si gioca la panchina in 4 gare : Furioso il presidente giallorosso dopo il ko interno con la Spal, Di Francesco ha quattro partite per salvare la panchina Una sconfitta pesantissima, che torna a far traballare la panchina di Eusebio Di Francesco. Il ko della Roma contro la Spal ha fatto infuriare il presidente Pallotta che, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarebbe stufo di queste brutte figure che Dzeko e compagni continuano a raccogliere. Alfredo ...

Crisi Roma : ritiro scongiurato - ma Di Francesco ha 4 partite per convincere Pallotta : Dopo il ko casalingo con la Spal il clima in casa giallorossa è teso. Nel mirino anche Monchi per il mercato estivo

Roma - furia Pallotta con Di Francesco : futuro in bilico - si gioca tutto in 4 gare : Sempre secondo il Corriere dello Sport a Di Francesco sono state date 4 gare di tempo : le due gare in Champions contro il CSKA Mosca che racchiudono e le due trasferte a Napoli prima e a Firenze poi.

Roma - Pallotta furibondo con Di Francesco : Secondo quanto riferito dal Corriere dello sport , James Pallotta sarebbe davvero furibondo con Di Francesco per la clamorosa figuraccia contro la Spal. Baldini avrebbe consigliato al presidente americano di riflettere a fondo. Le prossime 4 ...