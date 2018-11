La rivolta del dio Po

[La polemica] La rivolta anti Governo delle signore con le borse firmate e dei Parioli. È la rabbia dei ricchi contro la periferia che è ... : E allora eccola, la piazza delle signore di Torino, con i quarantamila cammellati dei sindacati ben nascosti dietro il volto garbato di sette belle signore della buona borghesia torinese, architette, ...

Napoli - la rivolta delle mamme di piazza Carlo III : traffico in tilt : traffico in tilt in piazza Carlo III, per una protesta dei genitori degli studenti della scuola statale primaria e dell?infanzia Dante Alighieri, fortemente danneggiata dalla tempesta che ha...

Bari - la rivolta del cuscus nelle mense scolastiche : I nostri bambini non lo vogliono : cuscus di verdure, hamburger e polpette di legumi, fave e bietole, carote col prezzemolo: sono i cibi maggiormente sgraditi ai piccoli alunni, che a detta delle mamme non gradiscono i cibi distribuiti nelle mense scolastiche di Bari. Le mamme su Facebook hanno dato vita a un acceso dibattito, chiamando in causa il sindaco Antonio Decaro e l'assessora comunale all'Istruzione, Paola Romano, come abbiamo raccontato sulla nostra edizione ...

Elezione medio termine in Usa - rivolta in Francia per aumento del prezzo della benzina - Web tax - Key4biz : ...58 , Agenzia Nova, L'Italia rischia di precipitare in una nuova recessione a causa della caduta della produzione del suo settore privato nel mese di ottobre, mentre l'intera economia dell'Eurozona ...

Manovra - la rivolta dei truffati delle banche - : Il ministro dell'Economia olandese, Hoekstra, chiederà il «rispetto delle regole del Patto e anche una dichiarazione sull'Italia».

M5s - 'alla fine ci tradiranno'. La voce della rivolta - qui esplode Luigi Di Maio : Dopo Tap e Tav , il Muos . Il Movimento 5 Stelle prepara un'altra dolorosa retromarcia sulla stazione militare Usa in Sicilia , contro cui protestano da anni ma che ora, al governo, potrebbero ...

Tav - la rivolta delle categorie produttive contro lo stop : Imprenditori, professionisti, sindacati, negozianti: il mondo produttivo è in rivolta contro lo stop alla Tav Torino-Lione decretato dalla mozione votata in consiglio comunale nel capoluogo piemontese. La Regione, guidata da Sergio Chiamparino, ha deciso ...

Via Ferraris - la rivolta dell'Enel : 'Soffocati dai miasmi del sito Asìa' : Centinaia di migliaia di euro spesi per rimetterlo a nuovo, ampliarlo, ristrutturarlo e trasferirvi il personale dagli uffici sparsi in mezza città. E, tuttavia, il nuovo centro Enel di via Ferraris - ...

I grillini sbloccano il gasdotto Tap : rivolta della base in Puglia : Il M5S delude la base in Puglia. Via libera grillina alla costruzione del gasdotto Tap. “E’ legittima e il governo

Tap - Conte : «Si deve fare - non ci sono illegittimità». La base del M5S in rivolta nel Salento : Dopo il parere favorevole del ministro dell’Ambiente Costa, c’è il via libera politico anche del premier Giuseppe Conte. Un procedimento già autorizzato e concluso nel 2014, su cui si è espresso il Consiglio di Stato con sentenza 1392 del 27 marzo 2017, ha confermato definitivamente la legittimità...

Napoli - cantiere chiuso al Plebiscito e operai a casa : la rivolta delle imprese : Bloccato il cantiere del metrò di piazza del Plebiscito. Ieri mattina il Comune ha comunicato alle ditta esecutrice Ansaldo Sts la «sospensione a medio termine...

Savona : il consiglio e la rivolta della citta' colpita nella sua identita' antifascista : ... gli aguzzini del popolo, gli assassini di Giacomo Matteotti e i torturatori di Antonio Gramsci dopo il suo arresto nel 1926 e la sentenza del Duce "quel sardo gobbo, professore di economia e ...