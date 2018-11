La riscossa dei giochi da tavolo che riuniscono amici e famiglie parte da Bra

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 novembre : Da “L’altra Italia” a “Spallata al governo” : i titoli dei giornali brandiscono la “riscossa civile” per rilanciare l’Alta Velocità : Il giornalone unico in piazza a Torino nel nome degli affari L’ammucchiata – Ditirambi e fake news sul Tav di Marco Palombi Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Ottusangola. “I cittadini vanno informati a 370 gradi” (Barbara Lezzi, ministra M5S del Sud, L’aria che tira, La7, 10.11). Ma che dico 370! Signore, mi voglio rovinare: a 400 gradi! Assolta, ma colpevole. “Il Fatto c’è ma non è reato” (Repubblica, ...