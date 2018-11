La Nazionale Under 21 cade contro l’Inghilterra : 2-1 grazie a Solanke : La Nazionale Under 21 di Gigi Di Biagio ha perso contro l’Inghilterra per 2-1, doppietta di Solanke e gol di Kean La Nazionale Under 21 di Gigi Di Biagio è caduta sotto i colpi di Solanke. Il centravanti della Nazionale inglese, una delle più forti al momento in circolazione in Europa, ha messo a segno una doppietta nell’amichevole vinta per 2-1 dalla sua Inghilterra. Va detto che la Nazionale italiana non ha demeritato, ...

Recanati : la città si colora di azzurro - al Tubaldi due amichevoli della Nazionale di calcio under 19 : Recanati si prepara dunque a colorarsi nuovamente d'azzurro con il delegato allo sport Mirco Scorcelli in prima linea nella gestione dei rapporti sempre più stretti con la Figc, potendo contare anche ...

Nazionale Under 21 - i convocati di mister Gigi Di Biagio : la novità è La Gumina : Nazionale Under 21, Gigi Di Biagio ha convocato l’attaccante dell’Empoli Antonino La Gumina per le prossime gare ‘azzurre’ Il tecnico della Nazionale Under 21, Gigi Di Biagio, ha annunciato la lista dei 27 giocatori convocati per la doppia amichevole contro Inghilterra (giovedì 15 novembre alle 18.30 a Ferrara) e Germania (lunedì 19 novembre alle 18.30 a Reggio Emilia). L’unica novità è nel reparto avanzato, ...

Highlights Nazionale Under 21 : Italia-Tunisia 2-0 Video Gol - Pagelle e tabellino del match : Con due reti nel primo tempo, realizzate dal torinista Parigini e dal bianconero Kean gli azzurrini di Gigi Di Biagio si sono sbarazzati in maniera tranquilla e autorevole dei pari età della Tunisia nel match disputato nel tardo pomeriggio al Romeo Menti di Vicenza. Una bella soddisfazione per le speranze azzurre, e una vittoria che […] L'articolo Highlights Nazionale Under 21: Italia-Tunisia 2-0 Video Gol, Pagelle e tabellino del match ...

Italia - Malagò : “Nazionale maggiore e Under 21 fanno ben sperare” : “È bellissimo andare oggi al Quirinale con tutto il mondo del calcio, ne siamo orgogliosi. Ed è fondamentale arrivarci con questa vittoria in Polonia, che dà morale all’ambiente, alla squadra e a tutto il Paese“. Queste le parole del presidente del Coni, Giovanni Malagò, sulla vittoria ottenuta ieri sera dalla Nazionale in Polonia nel match valido per la Nations League. “Questa partita e anche la nostra Under 21 ...

Nazionale maggiore e Under 21 - i problemi di Mancini e Di Biagio sono gli stessi : i gol chi li fa? : Gli ultimi due giorni hanno visto scendere in campo la Nazionale maggiore guidata da Roberto Mancini e l’Under 21 di Gigi Di Biagio. Entrambe le squadre hanno raccolto meno di quanto meritassero complessivamente nell’arco degli oltre novanta minuti di gioco e non è solo questione di sfortuna. Facendo riferimento agli Azzurri, nell’ultimo anno è arrivata solo una vittoria, quella stentata in amichevole sull’Arabia ...

Highlights Nazionale Under 21 : Italia-Belgio 0-1 Video Gol - Pagelle e tabellino del match : A fine match i Video e gli Highlights di Italia-Belgio Under 21 Giovedì 11 ottobre ore 18:30, partita amichevole tra la Nazionale azzurra e quella belga Buona Italia ben messa in campo e combattiva quella che a Udine ha affrontato il quotatissimo Belgio Under 21. E’ finita 0-1 grazie ad un gol beffa di Amuzu […] L'articolo Highlights Nazionale Under 21: Italia-Belgio 0-1 Video Gol, Pagelle e tabellino del match proviene da Serie A ...

Nazionale - l'Under 19 comincia bene : 3-0 all'Estonia : Il cammino europeo della squadra di Guidi inizia nel migliore dei modi. A segno Raspadori, 2, e Portanova

Rugby - ventisei azzurri convocati per il raduno della Nazionale Italiana Under 20 : la lista completa : Sono stati convocati ventisei atleti per il raduno della Nazionale Italiana di Rugby Under 20 Fabio Roselli ed Andrea Moretti, tecnici della Nazionale Under 20, hanno convocato per il raduno in programma a Calvisano (BS) dal 15 al 18 ottobre, ventisei atleti che si ritroveranno presso gli impianti sportivi del San Michele nel primo pomeriggio per la prima sessione tecnica. Mercoledì 17 è previsto un allenamento contrapposto con la ...

Vittorio Parigini - convocato dall'Italia Under 21/ L'attaccante del Torino : “Si torna in Nazionale” : Vittorio Parigini, convocato dall'Italia Under 21: L'attaccante del Torino esulta sui social per la chiamata del ct Luigi Di Biagio. “Si torna in Nazionale”, ha scritto su Instagram(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 17:46:00 GMT)

Nazionale Under 21 - i convocati di Di Biagio per il doppio impegno contro Belgio e Tunisia : L’under 21 affronterà Belgio e Tunisia in amichevole in vista del Campionato Europeo che l’Italia nella prossima estate A otto mesi dall’inizio del Campionato Europeo che l’Italia ospiterà insieme a San Marino, la Nazionale under 21 prosegue la marcia di avvicinamento al torneo continentale affrontando in amichevole Belgio e Tunisia. Il primo impegno con i ‘Diavoletti Rossi’ è in programma giovedì 11 ...

Vela Under 15 : tre atleti del Club Velico Crotone in Nazionale : I tre giovani skipper allenati da Alessio Frazzitta e Danilo Suppa si uniranno quindi nelle prossime ore a una squadra fortissima, che conta anche sul campione del Mondo in carica Marco Gradoni e sul ...