La Grande guerra e quella vittoria rimossa | però c' è

Grande guerra : card. Parolin - per la Conferenza di pace "Benedetto XV chiese il rispetto della giustizia e dell'equità nei rapporti fra gli ... : Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, nella sua prolusione al convegno "Santa Sede e cattolici nel mondo postbellico , 1918-1922, " promosso alla Lateranense di Roma dal Pontificio comitato ...

Così moderne ma vecchie di 100 anni - le idee hi-tech dalla Grande guerra Così moderne ma vecchie di 100 anni Le idee hi-tech dalla Grande ... : Oggi le diamo per scontate, ma queste quattro innovazioni tecnologiche, sviluppate durante la prima Guerra mondiale, hanno davvero cambiato il mondo.

Trump guasta le celebrazioni di Parigi sulla Grande Guerra : Trump domani non si fermerà come gli altri capi di Stato e di governo al 'Forum della pace' e ha rinunciato alla visita al cimitero di Guerra. Ancora incomprensioni?

«Impariamo dalla Grande guerra per investire sulla pace» : ...conflitto mondiale è per tutti un severo monito a respingere la cultura della Guerra e a ricercare ogni mezzo legittimo per porre fine ai conflitti che ancora insanguinano parecchie regioni del mondo.

Mattarella a centenario Grande guerra a Eliseo - incontra Macron : Roma, 11 nov., askanews, - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è da stamani a Parigi per rappresentare l'Italia alla cerimonia all'Eliseo organizzata dal presidente francese Emmanuel ...

Grande guerra - Papa : sembra non impariamo : ...primo conflitto mondiale arriva "un severo monito a respingere la cultura della guerra e a ricercare ogni mezzo legittimo per porre fine ai conflitti che ancora insanguinano parecchie zone del mondo. ...

Accadde oggi : 100 anni fa finiva la Grande Guerra : Un secolo fa finiva la Grande Guerra, la prima vera Guerra Mondiale che oltre ad aver coinvolto il mondo intero aveva devastato tutti i Paesi coinvolti, sia per la perdita di vite umane, che dal punto di vista economico e sociale. L’11 novembre 1918 alle 5.20 del mattino, nella radura di Rethondes, nella foresta di Compiegne, a nord di Parigi, Francia e Germania firmarono l’armistizio che mise fine alla Prima Guerra mondiale. Il ...

Grande guerra - Papa : sembra non impariamo : 12.27 Gesù,ha detto il Papa all'Angelus,"smaschera" quanti utilizzano la religione per opprimere, "denuncia l'oppressione dei deboli fatta strumentalmente sulla base di motivazioni religiose, dicendo chiaramente che sta dalla parte degli ultimi". Bergoglio ha poi ricordato che dal primo conflitto mondiale arriva "un severo monito a respingere la cultura della guerra e a ricercare ogni mezzo legittimo per porre fine ai conflitti che ancora ...

Alain Berset a Parigi per fine Grande guerra - poi a Roma dal Papa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Grande guerra : Mattarella a Parigi - poi leader ad Arco di Trionfo : I leader del mondo saranno ricevuti all'Eliseo da Emmanuel Macron, e dalla moglie Brigitte, poi si dirigeranno verso l'Arco di Trionfo, dove si terrà una cerimonia ai piedi del mausoleo al Milite ...

Memorie dal fronte della Grande guerra : il diario di trincea inedito di un soldato lucano sul Carso : La Prima Guerra mondiale vista attraverso gli occhi di un giovanotto della Basilicata mandato a combattere su montagne lontane un'Italia intera, in nome di un'Unità nazionale sentita come oggi, forse, non riusciamo a capire. Tgcom24 propone alcune pagine inedite, in occasione del centenario della fine del conflitto

100 anni dalla fine della Grande guerra - Lettera intima a una madre : Sulle pendici del monte Mrzli, sul fronte dell’Isonzo, Filiberto Boccacci scriveva a sua madre. «Sto bene», la rassicurava, «qui si mangia anche la marmellata». Era luglio del 1915, l’Italia era entrata in Guerra da solo due mesi, e lui, ventenne, si trovava a combattere contro gli austriaci nascosti qualche centinaio di metri più in là dalla sua trincea. L’11 novembre 1918, in un vagone ferroviario fermo nel bosco, fu sottoscritto ...

100 anni dalla fine Grande guerra - Lettera intima a una madre : Sulle pendici del monte Mrzli, sul fronte dell’Isonzo, Filiberto Boccacci scriveva a sua madre. «Sto bene», la rassicurava, «qui si mangia anche la marmellata». A soli vent’anni, si trovava a combattere contro gli austriaci nascosti qualche centinaio di metri più in là dalla sua trincea. Era luglio del 1915 e l’Italia era entrata in Guerra da solo due mesi. L’11 novembre 1918, in un vagone ferroviario fermo nel bosco, fu ...

100 anni dalla fine Grande guerra - : Sulle pendici del monte Mrzli, sul fronte dell’Isonzo, Filiberto Boccacci scriveva a sua madre. «Sto bene», la rassicurava, «qui si mangia anche la marmellata». A soli vent’anni, si trovava a combattere contro gli austriaci, nascosti qualche centinaio di metri più in là dalla sua trincea. Era luglio del 1915 e l’Italia era entrata in Guerra da solo due mesi. L’11 novembre 1918, in un vagone ferroviario fermo nel bosco, fu ...