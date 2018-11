La circolazione sulla linea M1 della metropolitana di Milano è stata sospesa tra Molino

Maltempo Sicilia : ripresa la circolazione ferroviaria sulla Messina-Siracusa : E’ ripresa alle 18.55 la circolazione ferroviaria, nella stazione Catania Centrale, dove era sospesa dalle 17.50 per l’interruzione del sistema di alimentazione elettrica dei treni a causa del Maltempo. Alle 17.10, sempre per le forti perturbazioni in atto, la disconnessione della stazione Contesse aveva provocato anche un rallentamento al traffico ferroviario sulla linea Messina – Catania. Trenitalia (Gruppo FS Italiane) ha ...

Maltempo Sicilia : ripresa la circolazione sulla linea ferroviaria Messina-Palermo : E’ ripresa alle 10, dopo l’intervento dei tecnici di Rete ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), la circolazione ferroviaria sulla linea Messina–Palermo, interrotta alle ore 06:45 fra le stazioni di Cefalù e Campofelice, per i danni causati da rami di alberi caduti sui cavi di alimentazione elettrica in seguito al Maltempo. Tra Cefalù e Ogliastrillo la circolazione dei treni è tornata alla normalità; rallentato il traffico ...

Maltempo Sicilia : circolazione sospesa sulla linea ferroviaria Palermo-Messina : A causa del Maltempo (che ha provocato il crollo di un albero sui binari) e di un guasto alla linea elettrica di alimentazione dei treni, la circolazione è sospesa sulla linea ferroviaria Palermo–Messina, tra Cefalù e Campofelice. Sul posto i tecnici di Rfi. L'articolo Maltempo Sicilia: circolazione sospesa sulla linea ferroviaria Palermo-Messina sembra essere il primo su Meteo Web.

Investita una persona - sospesa la circolazione ferroviaria sulla Cassino-Napoli : Dalle 20 la circolazione ferroviaria sulla linea Cassino - Napoli è sospesa per l'investimento di una persona fra Teano e Sparanise , Caserta, . Lo rende noto la Rete ferroviaria Italiana del Gruppo ...

Terremoti : ripresa la circolazione dei treni sulla linea Reggio Calabria-Rosarno : ripresa poco dopo le 11 la circolazione ferroviaria sulla linea Reggio Calabria–Rosarno, sospesa alle 07:55 a seguito del terremoto magnitudo 4.2 registrato alle 07:24 al largo di Palmi (RC). “I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana – si spiega in una nota – non hanno riscontrato alcun danno all’infrastruttura dopo la ricognizione della linea a bordo di sei carrelli ferroviari, partiti dalle stazioni di Reggio ...

GRA : Maltempo - ripristinata la circolazione sulla carreggiata interna all’altezza dello svincolo ostiense : Roma – La circolazione è tornata regolare sul Grande raccordo Anulare. Il traffico ha subito rallentamenti a seguito del nubifragio registrato nelle prime ore di questa mattina, che ha provocato ritardi ad un cantiere notturno attivo per lavori di nuova pavimentazione. Gli interventi erano in corso dalle 22:00 di ieri sera in carreggiata interna all’altezza dello svincolo ostiense (Km 57,600) sulla corsia centrale e di destra per una ...