La Chiesa e l' Ici da pagare | Governo verso un' altra ' pace fiscale'

Il governo sta pensando a una pace fiscale per recuperare l’Ici non pagato dalla Chiesa : La Chiesa dovrà pagare l'Ici sugli immobili dal 2006 al 2011, secondo quanto stabilito dalla Corte di giustizia europea. Ed è compito dello Stato italiano assicurarsi che ciò avvenga. Per farlo, il governo sta pensando a una sorta di pace fiscale: il Vaticano così restituirebbe il prima possibile un miliardo di euro a fronte dei 4,8 miliardi calcolati dal Tesoro.Continua a leggere

Ici su immobili della Chiesa - il segretario generale Cei : “4 - 8 miliardi da pagare? Cifra irrealistica” : I 4,8 miliardi da pagare allo Stato italiano sulla base della sentenza della Corte di giustizia Ue che impone di recuperare anche gli arretrati? “E’ una Cifra irrealistica”. Parola del segretario generale della Cei, il vescovo Stefano Russo, che in un’intervista al Sole 24 Ore smentisce che siano già in corso trattative per l’applicazione della “pace fiscale” a questo dossier. E chiarisce: “Non mi ...

Ici alla Chiesa - il governo chiederà un miliardo al Vaticano : Ma va fatto e ci sarà' ha detto senza mezzi termini il vice ministro all'economia leghista, Massimo Garavaglia, che si è consultato anche con il ministro Giovanni Tria e con Palazzo Chigi. I DETTAGLI ...

Garavaglia a Radio24 : «La Chiesa pagherà l'Ici : è un atto dovuto»

Pace fiscale : come il Governo proverà (forse) a recuperare i 5 mld di ICI dalla Chiesa : Dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea, che chiede all'Italia di trovare un modo per recuperare i miliardi di euro di ICI non versati dalla Chiesa, il Governo costretto a trovare una soluzione. L'idea sarebbe quella della "Pace fiscale" anche con il Vaticano, con una sorta di rottamazione ad hoc delle cartelle.Continua a leggere

Pace fiscale con la Chiesa : Governo verso maxi-sanatoria sull'Ici non versata : Secondo il ministero dell'Economia in ballo ci sarebbero 4,8 milioni di euro relativi a sei annualità

Pace fiscale o maxi sconto : le idee del Governo per recuperare l'Ici non versata dalla Chiesa : Cercare una Pace fiscale tra Italia e Vaticano per risolvere la grana degli arretrati Ici che la Chiesa deve allo Stato per il periodo 2006-2011. Secondo quanto riportato dal quotidiano il Messaggero, è questa l'ipotesi alla quale sta pensando il Governo alle prese con la grana piombata una settimana fa su Palazzo Chigi quando la Corte di giustizia Ue ha riaperto il caso dei rapporti tra Stato e Vaticano in materia di tasse. Occorre ...

Ici - spunta la rottamazione per la Chiesa : lo Stato può recuperare cinque miliardi : Fino al 2004 questa esenzione, di cui non beneficiava solo la Chiesa cattolica, ma tutto il vasto mondo non profit, ha sollevato un contenzioso fino a quando una sentenza della Cassazione, relativa a ...

Ici - spunta la rottamazione per la Chiesa - lo Stato può recuperare cinque miliardi : In ballo ci sarebbero, spiegano fonti del ministero dell'Economia, 4,8 miliardi relativi a ben 6 annualità. Una somma che potrebbe essere, appunto, fortemente ridotta utilizzando gli strumenti della '...

Ecco quanto non paga la Chiesa di Ici e quanti miliardi rende allo Stato : Il valore reale dell'esenzione, ogni anno, è di circa 100 milioni di euro, secondo le cifre diramate dal Ministero dell'Economia nel 2012. Cosa fa risparmiare la Chiesa allo Stato. La Chiesa ...

Crozza e il monologo su Ici e Vaticano : “Chiesa ha 2mila miliardi di patrimonio immobiliare. Quanto il nostro debito pubblico” : Maurizio Crozza , nella puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove, ha dedicato un monologo alla questione del Vaticano e dell’Ici che secondo l’Unione Europea va recuperata sugli immobili religiosi: “Immaginatevi il postino che entra a San Pietro con la busta di Equitalia: “Scusi…dovrei consegnare questo, il responsabile è in casa?”. “Guardi se aspetta domenica, si ...

"La sentenza sull'Ici a carico della Chiesa è inapplicabile" : "Dal punto di vista giuridico è una sentenza che viene meno al principio della effettività". Il professor Giuseppe Dalla Torre, già segretario del comitato misto Italia-S.Sede che ha elaborato gli accordi di revisione del Concordato, ed è oggi presidente del Tribunale della Città del Vaticano, commenta così la decisione della Corte Europea in tema di Ici e Imu a carico della Chiesa."La sentenza non ...