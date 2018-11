La carriera da calciatore di Bolt non decolla | “entro novembre deciderò se smettere”

sportfair

(Di giovedì 15 novembre 2018) Usainsi è dato una data limite entro la quale decidere cosa fare nel suo futuro, ladanon sembrare Usainsi concederà fino alla fine del mese per decidere se continuare a perseguire unanel calcio professionistico. L’otto volte campione olimpico nello sprint ha respinto l’offerta degli australiani del Central Coast Mariners dopo un lungo periodo di prova con il club A-League. “Ho ricevuto molte offerte da molti altri club“, ha dettoad Omnisport. “Prenderemo una decisione prima della fine dise accettare una proposta o lasciar perdere“, le parole dell’uomo più veloce del mondo che oltre ai Mariners si era anche allenato col Borussia Dortmund in Germania, con i Mamelodi Sundowns in Sudafrica e lo Stromsgodset in Norvegia ed ha respinto un’offerta del club maltese La ...