La bufala della scuola di Napoli che non può andare a una finale a Boston

L'ultima bufala di Grillo e i congiuntivi della Taverna : tutto il peggio della settimana : E poi le telefonate tra i Renzi, le liti in famiglia Alemanno e l'ondata di nostalgici fascisti. Anche questa settimana se ne sono sentite di tutti i colori: leggete tutte le dichiarazioni rilasciate dai politici e date un voto

Facebook - la bufala della parola “magica” gratula che svela se il profilo è stato violato : immagine: Pixabay I recenti attacchi alla sicurezza di Facebook hanno aumentato l’attenzione sulla protezione dei propri dati personali. Ma non tutte le soluzioni che circolano online sono disponibili. È il caso di una bufala che sta girando in questi giorni in rete- Il messaggio falso suggerisce, per scoprire se il proprio account Facebook è stato hackerato, di scrivere la parola gratula all’interno del testo di un proprio post. Se, ...

La bufala della revoca della scorta a Roberto Saviano : Si torna a parlare della scorta dello scrittore Roberto Saviano. Nella giornata di oggi, un articolo pubblicato dal sito Il24.it e firmato dal giornalista Arnaldo Capezzuto ha fatto riesplodere il caso sostenendo che l'ufficio che si occupa della valutazione e assegnazione delle scorte starebbe pensando di togliere la protezione a Saviano. Lo scrittore però smentisce e dichiara: "Si tratta di fake news".Continua a leggere

La misteriosa scomparsa della città di Ashley : la bufala costruita intorno ad una città inesistente : Visto che i vari terremoti che avrebbero distrutto Ashley dovrebbero- secondo la storia- aver avuto una magnitudo compresa tra 7.5 e 7.9 gradi , non si capisce come nessuna cronaca abbia registrato ...

Denuncia di Davide Guetti della Commissione Europea contro l’UE : solo una bufala? : Sta girando davvero tanto in queste ore una vera e propria bufala relativa a Davide Guetti, presunto impiegato della Commissione Europea che dopo mesi di silenzio avrebbe deciso di svelare agli italiani alcuni risvolti inquietanti riguardanti l'approccio dell'Unione Europea verso il nostro governo. Occorre premettere che siamo al cospetto di un troll, come evidenziato da bufale.net, vale a dire un personaggio che finge di essere chi non è per ...

La bufala del sesso in cambio della cittadinanza che gira su Facebook sul sindaco di Riace : Come spiega Antivirus di Possibile, su Facebook specialmente sta iniziando a diffondersi una falsa intercettazione ascritta a Lucano: "Gli faremo sposare…Ha 70 anni, è stupido, quasi un animale. Lei ha già avuto 3 fogli di via, si nasconde. Fa la prostituta, non sarebbe un problema neanche andarci a letto se deve convincerlo”. La frase, riportata in alcuni post pubblicati da esponenti vicini alla destra e al Movimento 5 Stelle, non è ...

Una bufala l’uscita de La Casa di Carta 3 su Netflix il 29 settembre 2018 - dettagli su riprese e debutto della terza stagione : Nelle ultime settimane è diventata virale la bufala che vorrebbe l'uscita de La Casa di Carta 3 su Netflix il 29 settembre 2018, ma si tratta evidentemente di un'informazione infondata. A diffonderla è stata la circolazione sui social network di un finto poster della terza stagione della serie spagnola rivelazione dello scorso anno, una locandina secondo la quale i nuovi episodi inediti sarebbero arrivati su Netflix entro la fine di questo ...

Una bufala le banane con virus AIDS? Vecchia conoscenza il racconto della frutta infetta dal Guatemala : Possiamo definire soltanto una bufala quella delle banane con virus AIDS in circolazione in queste ore soprattutto via Facebook? Esiste un seppur minimo rischio che davvero della frutta di importazione, in questo caso particolare proveniente dal Guatemala, possa essere responsabile di un rischio così grave per la salute umana? Possiamo smentire, senza alcun timore, ogni allarmismo e pure il presunto avviso della dottoressa Carissa Etienne F., in ...

La bufala dei 27 uomini di scorta per l’ex presidente della Camera Laura Boldrini : "Sapete chi ha la scorta più cara al mondo? E' quella della Boldrini: 27 poliziotti, 10 Autoblu ecc. ci costa di 3 milioni €. Ma non finisce qua: scortati anche il suo amante e la figlia per un altro milione. Io sono schifato e li maledico. Non ho più parole": è la nuova bufala sull'ex presidente della Camera, Laura Boldrini, diffusa ieri dall'utente Massimo De Santis su Twitter.Continua a leggere