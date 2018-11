La boxe | per allenare la mente e scolpire il fisico

boxe - Campionati UE 2018 : Clemente Russo eliminato ai quarti di finale - Tatanka si arrende a Ghadfa tra i supermassimi : Arriva un pesantissimo verdetto per Clemente Russo ai Campionati dell’Unione Europea 2018 di Boxe che si stanno disputando a Valladolid (Spagna). Tatanka, entrato direttamente in tabellone ai quarti di finale tra i supermassimi (sua nuova categoria di peso in cui spera di qualificarsi alle Olimpiadi di Tokyo 2020), ha perso nettamente contro lo spagnolo Drissi Ghadfa capace di imporsi con un chiaro verdetto unanime: 5-0 per il padrone di ...

boxe femminile - Mondiali 2018 : l’analisi del tabellone delle azzurre. Sorteggio durissimo per Mesiano e Carini : Si sono svolti i sorteggi dei tabelloni ai Mondiali di Boxe femminile 2018 che scatteranno domani a Nuova Delhi. Una rassegna iridata particolarmente attesa dall’emergente Nazionale di casa, allenata dall’ex-ct della selezione maschile italiana Raffaele Bergamasco. L’urna non si è rivelata benevole con la maggioranza delle azzurre. Andiamo a scoprire i tabelloni ed il possibile cammino delle nostre portacolori. TABELLONI ...

boxe – Andrea Scarpa : “ho studiato Joe Hughes - sono pronto per batterlo” : Andrea Scarpa sfiderà Joe Hughes per il titolo europeo dei pesi superleggeri Venerdì 30 novembre, al teatro Obihall di Firenze, Andrea Scarpa sfiderà Joe Hughes sulla distanza delle dodici riprese per il vacante titolo europeo dei pesi superleggeri nella riunione inaugurale dello storico accordo tra l’Opi Since 82 di Salvatore Cherchi, la Matchroom Boxing Italy di Eddie Hearn e DAZN, il servizio internazionale di streaming in diretta e on ...

A 13 anni muore sul ring durante incontro di Thai boxe per beneficenza : Il piccolo Anucha Thasako era considerato già un esperto lottatore di Thai boxing perché al 170esimo combattimento di una carriera iniziata a soli 8 anni. Come tanti altri piccoli nel suo Paese, con i soldi guadagnati aiutava la famiglia e si pagava gli studi e durante i combattimenti non indossava alcuna protezione.Continua a leggere

Mondiali di boxe - le speranze di medaglia dell'Italia : Mesiano per il bis - Testa per il riscatto : Alessia Mesiano si presenta da campionessa del Mondo dei 57 kg, vola in India per ruggire e per fare la differenza come ci ha abituato negli ultimi anni. La quasi 27enne laziale è però reduce dall'...

boxe femminile - Mondiali 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Mesiano per il bis - Testa per il colpaccio : Ormai è tutto pronto a New Delhi (India) per i Mondiali 2018 di Boxe femminile che si disputeranno dal 15 al 24 novembre. L’Italia ha tutte le carte in regola per giocarsi qualcosa di importante, le azzurre saliranno sul ring per andare a caccia delle medaglie, ma conosciamo nel dettaglio quali sono le nostre carte migliori. Si punta tanto su Irma Testa, il volto simbolo della Boxe femminile in Italia. La stagione della 20enne campana ...

boxe – Mondiali Elite Femminili - nove le azzurre convocate per l’edizione 2018 di Nuova Delhi : Dieci in totale le medaglie vinte dalle azzurre nelle 9 edizioni dei Mondiali finora svoltesi La Jadhav Indoor Hall di Nuova Delhi ospiterà dal 15 al 24 novembre l’edizione 2018 dei Mondiali Elite Femminili. L’India, quindi, tornerà a organizzare un mondiale Elite Femminile dopo quello del 2006, tenutosi sempre a Nuova Delhi. Evento al quale sono iscritte 333 Boxer in rappresentanza di 73 Paesi. nove le azzurre che vi ...

boxe femminile - Mondiali 2018 : le convocate dell’Italia ai raggi X. Irma Testa per ritrovarsi - Angela Carini la giovane promessa : L’Italia è pronta per affrontare i Mondiali 2018 di Boxe femminile che si disputeranno a New Delhi (India) dal 15 al 24 novembre. La nostra Nazionale sarà presente con nove atlete che sperano di essere protagoniste nel corso della rassegna iridata, conosciamo meglio le azzurre che difenderanno i nostri colori sul ring asiatico. Irma Testa è indubbiamente il volto simbolo della Boxe femminile in Italia, è stata la prima azzurra capace di ...

boxe - Mondiali femminili 2018 : nove convocate per l’Italia a Nuova Delhi. Irma Testa e Alessia Mesiano tra le prescelte : Sono state diramate dal settore agonistico della FPI le nove convocate per i Mondiali femminili di Boxe 2018 che si svolgeranno a Nuova Delhi, India, dal 15 al 24 novembre. Di seguito i nominativi: 48 kg – Roberta Bonatti 51 kg – Roberta Mostarda 54 kg – Giulia Arianna De Laurenti 57 kg – Alessia Mesiano 60 kg – Irma Testa 64 kg – Francesca Amato 69 kg – Angela Carini 75 kg – Assunta Canfora 81+ kg ...

boxe femminile - Mondiali 2018 : le convocate dell’Italia. Mesiano per la conferma - Testa cerca l’impresa : I Mondiali 2018 di Boxe femminile andranno in scena a New Delhi (India) dal 15 al 25 novembre, la rassegna iridata del pugilato riservato al gentil sesso si preannuncia altamente appassionante e avvincente con le migliori interpreti della nobile arte pronte a darsi battaglia e a inseguire le ambite medaglie. L’Italia vorrà essere assolutamente protagonista, le azzurre attualmente stanno svolgendo un raduno a Mosca che si concluderà il 12 ...

boxe - Felix Savon è in carcere per molestie su un minore : Il regime cubano con le sue rigide leggi sullo sport, gli impedì di acquisire lo status di professionista, tarpando le ali di una carriera che sarebbe potuta essere ancora più grande insieme al sogno ...

boxe - Clemente Russo : “Ho perso qualcosa in velocità - ma sopperisco con l’esperienza. Continuo a sognare l’oro olimpico” : Clemente Russo è pronto per disputare i Campionati dell’Unione Europea che scatteranno oggi a Valladolid (Spagna) e salirà sul ring nella sua nuova categoria di peso cioè i +91 kg. Tatanka ritorna tra i supermassimi per un semplice motivo come ha dichiarato a Il Mattino: “Questa è la mia porta d’accesso a un sogno: voglio qualificarmi per la quinta Olimpiade. Ho messo su sei chili: massa magra, non ho esagerato a tavola“. ...

boxe : Matchroom Boxing - Dazn e Opi Since 82 pronti per dare lustro alla nobile arte in Italia : La grande Boxe torna in Italia. Come? Matchroom Boxing di Eddie Hearn, società leader mondiale nella promozione del pugilato, OPI Since 82, il principale promotore della Boxe in Italia, e Dazn, il servizio internazionale di streaming in diretta e on demand interamente dedicato allo sport, hanno deciso di unirsi per dar lustro alla nobile arte nel Bel Paese e soddisfare gli appassionati di pugilato. Una serie di eventi nei quali lo spettacolo non ...

Matchroom Boxing - Dazn e Opi Since 82 insieme per riportare la grande boxe internazione in Italia : Matchroom Boxing Italy avrà l’obiettivo di rilanciare la Boxe per una nuova generazione di appassionati degli sport da combattimento. La joint venture multimilionaria porterà in Italia 8 serate all’anno ricche di incontri di alto livello per 8 anni Matchroom Boxing di Eddie Hearn, società leader mondiale nella promozione del pugilato, OPI Since 82, il principale promotore della Boxe in Italia, e Dazn, il servizio internazionale di ...