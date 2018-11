Kim Thayil parla dei Soundgarden | ' Spengo la radio quando passano i nostri brani'

Blastingnews

(Di giovedì 15 novembre 2018) In una recente intervista piuttosto sofferta ma sincera, rilasciata al magazine Billboard, il chitarrista deiKimhato del futuro della band, ad un anno e mezzo di distanza dal suicidio del cantante Chris Cornell, avvenuto il 17 maggio 2017 a Detroit dopo un concerto. Chris Cornell: An Artist's Legacy Nonostante ci siano "ombre e fantasmi emotivi", Kim sta lavorando ai prossimi progetti della band, quelli già portati avanti con Cornell in vita: scavando negli archivi della band ha inoltre realizzato Chris Cornell: An Artist's Legacy, una raccolta completa dei lavori del cantante nei tre progetti in cui ha partecipato,, Temple of the Dog e Audioslave. Secondo, che ha lavorato al progetto insieme a Jeff Fura, curando anche le note di copertina, si tratta di una grande "panoramica sulla sua carriera", un ottimo prodotto che rappresenta nel ...