Kim Porter è morta | l’ex di Puff Daddy aveva 47 anni | oscure le cause

ilnotiziangolo

: #KimPorter è morta: la modella aveva 47 anni, oscure le cause - morganbarraco : #KimPorter è morta: la modella aveva 47 anni, oscure le cause - _Moriahhh : NONONONONO ???? - transnazionale : Morta la modella e attrice Kim Porter #spaziotransnazionale informa -

(Di venerdì 16 novembre 2018) Kim. La modella 47enne ed ex storica del rapper Sean Combs () non ce l’ha fatta. L’attrice è stata ritrovata giovedì dalle autorità, ma ledel suo decesso non sono ancora chiare. Secondo alcuni fonti locali, Kimsarebbe stata colpita da un’influenza o una polmonite grave nelle ultime settimane. Madre di tre figli, laha avuto una carriera di successo ed una vita esemplare. Il pubblico è rimasto shockato tempo fa quando ha saputo che la sua relazione con Combs non sarebbe andata avanti. Nonostante questo i rapporti fra i due ex sono sempre stati ottimali, come si può notare da diverse foto presenti sul profilo Instagram della donna. Un portavoce della modella ha confermato la sua morte ed ha chiesto al tempo stesso che alla famiglia venga concessa la dovuta privacy. Come sottolinea THR, le autorità avrebbero trovato Kim ...