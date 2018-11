Khashoggi | Riad Drogato | ucciso e fatto a pezzi Ultime notizie | Turchia

Riad : Khashoggi è stato drogato e fatto a pezzi - bin Salman estraneo - : Secondo la procura, a ordinare l'uccisione del giornalista è stato il capo del team di Riad inviato a Istanbul per riportarlo in Arabia Saudita. Incriminate 11 persone. Chiesta alla Turchia la ...

Khashoggi - Riad condanna 5 persone a morte per l’omicidio. E scagiona il principe ereditario : Cinque persone sono state condannate a morte per l’omicidio di Jamal Khashoggi, il giornalista saudita corrispondente del Washington Post fatto a pezzi il 2 ottobre dentro al consolato di Riad a Instanbul. Ma una cosa è certa: il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman non è coinvolto nell’omicidio. Questo è quello che sostiene il procuratore saudita Saud al-Mojeb che nel corso di una conferenza stampa a Riad ha chiesto ...

Khashoggi : Riad - ucciso con droga : ANSA, - BEIRUT/ISTANBUL, 15 NOV - Jamal Khashoggi è stato avvelenato con una dose letale di droga e il suo corpo è stato poi smembrato e portato fuori dal consolato saudita di Istanbul. Lo ha detto il ...

Khashoggi - Riad chiede pena morte per 5 : 12.49 La procura saudita ha chiesto la pena di morte per cinque persone accusate dell'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi, ucciso nel consolato saudita di Istanbul il 2 ottobre scorso. I cinque sono accusati di aver drogato e smembrato Khashoggi. Un membro del commando l'ha consegnato a un complice locale che non è ancora stato identificato. Lo ha dichiarato un portavoce della Procura in una conferenza stampa. L'Arabia Saudita ha ...

Omicidio Khashoggi - la procura di Riad : "Ucciso con droga e fatto a pezzi" : Il giornalista Jamal Khashoggi sarebbe stato ucciso con una dose letale di droga e poi fatto a pezzi. Il suo corpo smembrato sarebbe stato poi portato fuori dal consolato saudita di Istanbul. È quanto sostiene il procuratore capo di Riad Saud al Mojeb in una dichiarazione alla tv saudita. Il cadavere del giornalista, scrive al Arabiya, "è stato consegnato a un agente di sicurezza turco fuori dalla sede consolare" e Riad ha diramato ...

Khashoggi - Erdogan : Riad ordinò omicidio : 13.20 "L'ordine di uccidere Khashoggi è arrivato dal più alto livello del governo saudita". Così al Washington Post il presidente turco, Erdogan, che ritiene estraneo alla vicenda il re saudita, Salman. La "lunga amicizia" tra Turchia e Arabia Saudita "non ci farà chiudere gli occhi davanti ad un omicidio premeditato", afferma Erdogan. "Il rifiuto del procuratore saudita di cooperare con l'indagine turca e di rispondere a semplici domande è ...

Attorno al brutale omicidio di Khashoggi la sfida di potere fra Riad - Teheran e Ankara : Tra gli eredi degli imperi persiano, ottomano e arabo, è in ballo la leadership politica e morale dell'Islam: non discredita, anzi, rende onore ai musulmani dire e ripetere che né Teheran, né Ankara ...

Omicidio Khashoggi - Ankara chiede a Riad l'estradizione di 18 sospetti - : L'ufficio del procuratore generale di Istanbul ha preparato una richiesta all'Arabia Saudita per l'estradizione di 18 persone sospettate di essere coinvolte nell'Omicidio del giornalista saudita Jamal ...

Omicidio Khashoggi - Lotti : «Bloccare la finale di Supercoppa a Riad» : L'ex ministro dello Sport Luca Lotti chiede di bloccare la disputa della finale a Riad, a seguito dell'uccisione del giornalista Jamal Khashoggi. L'articolo Omicidio Khashoggi, Lotti: «Bloccare la finale di Supercoppa a Riad» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Caso Khashoggi - Riad ammette l'omicidio premeditato ed Erdogan ne approfitta per condurre il gioco : Quel passaggio del suo discorso ribalta i ruoli e consegna al Sultano la resa del Principe o, quanto meno, l'ammissione di una debolezza impensabile per colui che, fino al 2 ottobre, pensava di avere saldamente nelle sue amni non solo il futuro del Regno ma anche di quello del Medio Oriente. "L'Arabia Saudita metterà in pratica tutte le regole necessarie e indagherà profondamente per portare a casa i risultati. E per portare ...

