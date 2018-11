Juventus | Dybala | ' Io e Ronaldo felici insieme' E Scaloni lo preferisce a Icardi

Juventus - Paulo Dybala 'Cr7 un grande - possiamo vincere la Champions' : TORINO - Tre giorni di vacanza prima di tornare a correre ed allenarsi a ranghi ridotti, depauperati dagli impegni delle varie nazionali. La Juventus di Allegri è tornata ad allenarsi oggi pomeriggio ...

LIVE Pagelle Milan-Juventus - voti Serie A in DIRETTA : Cristiano Ronaldo e Dybala sfidano Higuain : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Milan-Juventus, big match valido per la dodicesima giornata della Serie A 2018-2019. A San Siro andrà in scena una partita molto importante per le sorti del nostro campionato: i favoriti bianconeri vanno a caccia della vittoria che permetterebbe di volare a +6 sul Napoli in classifica, i rossoneri puntano al successo di prestigio per continuare a inseguire il quarto posto in classifica. Si ...

Juventus - Dybala : "Mourinho? Nessun insulto - gli ho solo detto di non esagerare" : L'ex Palermo si è mostrato emozionato ai microfoni di Sky Sport: 'Ritrovare Higuain sarà emozionante, insieme abbiamo vinto tutto. Ci sentiamo spesso, ma non gli ho chiesto dell'infortunio. Il Milan ...

Juventus - Dybala : “Ho detto a Mourinho che non doveva fare quel gesto” : “Non l’ho insultato, io gli ho solo detto che non c’era bisogno di fare quel gesto per non creare più tensione di quella che già c’era”, L’attaccante della Juventus, Paulo Dybala, rivela le parole rivolte al tecnico del Manchester United, José Mourinho, al termine del match di Champions League vinto 2-1 in rimonta dei ‘red devils’, […] L'articolo Juventus, Dybala: “Ho detto a Mourinho ...

Juventus - Dybala : 'Mourinho alimenta tensioni. CR7 calmo e professionale nello spogliatoio' : Dybala torna sul gesto di Mourinho al termine di Juventus-Manchester United: 'Cosa ho detto a Mourinho? Nulla di particolare, solo che non c'era bisogno di fare quel gesto per non aumentare la ...

Juventus - Dybala fa gli auguri a Del Piero : ecco il messaggio dal 10 attuale a quello del passato : Paulo Dybala, fin dal momento del suo arrivo a Torino, ha preso come modello Alessandro Del Piero, quantomeno per alcuni gesti sul campo. L’argentino è stato l’erede della bandiera bianconera dal punto di vista del numero di maglia, fatta eccezione per la breve parentesi facente riferimento a Paul Pogba, e contro il Cagliari ha anche avuto modo di indossare la fascia da capitano. Oggi, in occasione del quarantaquattresimo ...

Juventus : Dybala 'CR7 è un grande' : ANSA, - TORINO, 9 NOV - "Ero incuriosito da Ronaldo, da come era all'interno dello spogliatoio: ha dimostrato di essere una grandissima persona. Lo dimostra ogni giorno quando ci alleniamo e in ogni ...

Juventus - Dybala : "Higuain da avversario? Sarà strano" : L'IMPATTO DI RONALDO - Di fatto, la società bianconera ha sostituito il Pipita nientemeno che con il miglior calciatore del mondo: Cristiano Ronaldo . "L'ho detto anche in altre occasioni, ero più ...

Juventus - Dybala 'Mourinho sbaglia - alimenta le tensioni' : TORINO - Mentre Carlo Ancelotti lo difende, Paulo Dybala va all'attacco di Josè Mourinho per il gesto delle orecchie dopo la vittoria del Manchester United sulla Juventus : 'Cosa ho detto a Mourinho? ...

Juventus - Dybala sul gesto polemico di Mourinho : “ecco cosa gli ho detto dopo la partita” : Paulo Dybala ricostruisce la conversazione tra lui e Mourinho dopo il gesto polemico del portoghese nei confronti dei tifosi della Juventus Durante la conferenza stampa alla vigilia del match tra Milan e Juventus, Paulo Dybala ha parlato anche del gesto polemico di Mourinho nei confronti dei tifosi bianconeri dopo il match di Champions League. L’attaccante della squadra di Allegri ha svelato il contenuto della conversazione tra lui e ...

Juventus - Dybala : "CR7 - che calma. E a Mourinho ho detto..." : Sarà una bellissima partita, mi ricordo quel gol che feci a loro quando vestivo la maglia del Palermo - racconta ai microfoni di Sky Sport -. Speriamo di fare una grande gara, ritrovare Higuain sarà ...

Juventus - Paulo Dybala sfida l’amico Pipita : “vogliamo battere Higuain” : Juventus, Paulo Dybala ha parlato della sfida contro l’ex di turno Gonzalo Higuain, approdato al Milan durante l’estate “Lo avevo già incontrato da avversario, poi abbiamo giocato insieme e abbiamo conquistato tanti trofei. Ovviamente sarà strano vederlo come avversario. Però ognuno difenderà la sua maglia per dare il meglio e noi vogliamo vincere“. L’attaccante della Juventus, Paulo Dybala, si esprime così ...

Serie A - Juventus-Cagliari 3-1 : decidono Dybala - Joao Pedro - autogol Bradaric e Cuadrado : La Juve segna subito, subisce la reazione del Cagliari e poi, anche con un pizzico di fortuna, porta a casa la decima vittoria in 11 giornate di Serie A. Finisce 3-1, ma come detto una partita più ...

LIVE Juventus-Cagliari - Serie A DIRETTA : 2-1 - vantaggio di Dybala - pari di Joao Pedro e autogol di Bradaric : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Cagliari, incontro valevole per l’undicesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019. I bianconeri arrivano dal successo in rimonta ottenuto a Empoli per 1-2, mentre i sardi hanno superato in casa il Chievo con lo stesso punteggio. La situazione di classifica è ben diversa: la squadra di Allegri è prima a con 28 punti frutto di nove vittorie e un pari (col Genoa), mentre ...