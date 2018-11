Juventus – Allegri fiero della sua squadra | ma predica prudenza | “da qui alla fine

Juventus - Allegri riparte senza Bernardeschi ma con la carica del tweet di Ronaldo : La Juventus è tornata in campo dopo i tre giorni di riposo concessi da Allegri, è rientrato anche CR7 dopo la vacanza a Londra con la compagna Georgina, “Si torna in pista”, è l’eloquente tweet di Ronaldo direttamente dalla Continassa. Back on track⚽ pic.twitter.com/1CNe0jvibh — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 15 novembre 2018 -> Leggi anche Juventus, […] L'articolo Juventus, Allegri riparte senza Bernardeschi ...

Juventus - Allegri : "Al top entro marzo. Ora 9 partite molto difficili" : Massimiliano Allegri si gode la sosta per le Nazionali in uno dei migliori momenti della sua gestione in bianconero. Mai la Juventus aveva fatto così tanti punti, 34 per la precisione, nelle prime ...

Juventus - i due sì di Allegri : Massimiliano Allegri non è tipo da progetti a lunga scadenza, ma un'idea se l'era fatta: questa poteva essere la sua ultima stagione alla Juventus. Non c'è niente che non fili liscio, anzi, tuttavia ...

Juventus– Premiato ieri con la quarta Panchina d'Oro, Max Allegri si gode la migliore partenza della storia della Juventus, e mette nel mirino, oltre ai trofei nazionali, anche quella famosa coppa che nel 2019 verrà consegnata a Madrid. A margine della cerimonia di ieri, il tecnico bianconero ha rilasciato delle dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport

Allegri ed i casi da moviola di Milan-Juventus : “non commento mai” - ma non è propriamente vero : Milan-Juventus continua a far discutere, così come alcune dichiarazioni di Allegri che fanno balzare alla mente le sue parole dello scorso anno Milan-Juventus ha fatto molto discutere per alcuni casi da moviola che hanno causato proteste notevoli tra i milanisti. Nel mirino sopratutto il mancato secondo giallo a Benatia per mani in area di rigore, ma anche l’atterramento di Romagnoli nel secondo tempo ed il rosso ad Higuain da parte ...

Milan-Juventus - il day after : Allegri difende Higuain e loda il suo Bentancur : Massimiliano Allegri ha parlato di Milan-Juventus: il giorno dopo la gara, è il momento delle valutazioni e delle riflessioni “Higuain? L’ho visto nel dopo partita ieri sera ed era molto più tranquillo. La sua espulsione è stato frutto di un momento in cui ha avuto una reazione, non era una partita facile, gli hanno parato il rigore e fino a quel punto aveva anche fatto una buona partita. “Il rigore? Non li sbaglia chi ...

Juventus - Allegri : "Champions - ci speriamo. CR7 merita il Pallone d'oro" : Vittoria pesantissima a San Siro e quarta Panchina d'Oro della carriera: Massimiliano Allegri si gode il momento. E non potrebbe essere altrimenti: la squadra è lanciata in campionato, convincente in ...

Calcio : Massimiliano Allegri vince la Panchina d’Oro. Il tecnico della Juventus precede Sarri e Simone Inzaghi : Costante come la sua Juventus. Massimiliano Allegri si aggiudica per la quarta volta in carriera la Panchina d’Oro. Il tecnico della Juventus ha vinto il premio riservato al miglior tecnico della precedente stagione nella Serie A di Calcio, precedendo l’ex allenatore del Napoli Maurizio Sarri, quest’anno alla guida del Chelsea, e l’attuale mister della Lazio Simone Inzaghi. Allegri ha ricevuto 17 preferenze contro le 8 ...

Antonio Conte, ex tecnico di Chelsea e Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dal ritiro della Nazionale a Coverciano. L'allenatore ha voluto innanzitutto chiarire il suo no al Real Madrid di Florentino Perez reduce dall'esonero di Lopetegui: "Il problema oggi è che per un allenatore del mio livello è meglio aspettare giugno

Juventus - Allegri vince la Panchina d'Oro : TORINO - Massimiliano Allegri ha vinto la Panchina d'Oro 2017-2018 per la serie A, il riconoscimento che viene assegnato dagli allenatori al miglior tecnico della stagione. Il tecnico della Juventus ...

Juventus - Allegri soddisfatto : “non ripetere gli stessi errori delle ultime partite era più importante dei 3 punti” : L’allenatore dei bianconeri ha regalato ai social il suo solito pensiero post match, esprimendo le proprie sensazioni dopo il successo sul Milan “Non ripetere gli errori delle ultime partite era l’obiettivo, addirittura più dei tre punti: per questo vanno fatti i complimenti ai ragazzi, che mi fanno passare una pausa tranquilla“. E’ la soddisfazione espressa su twitter dal tecnico della Juventus, Massimiliano ...

Juventus - Benatia : "Felice per la fiducia di Allegri" : E Medhi Benatia si toglie qualche sassolino dopo la vittoria della sua Juventus : 'Mi ha fatto piacere giocare una partita così importante, a San Siro contro il Milan - ha raccontato a Sky Sport -. ...

Il Milan incerottato tiene ‘botta’ alla Juventus - la squadra di Allegri è una corazzata ma non lo dimostra con il gioco : Higuain non è un top player - mai decisivo nei big match : Si è conclusa con il botto la 12^ giornata del campionato di Serie A, si sono affrontate Milan e Juventus che hanno dato vita ad una partita emozionante fino all’ultimo minuto. La squadra di Massimiliano Allegri ha dimostrato di essere superiore dal punto di vista fisico e tecnico, vantaggio bianconero firmato da Mario Mandzukic, poi decisivo il rigore fallito da Gonzalo Higuain, nel finale la rete di Cristiano Ronaldo che ha chiuso ...

Juventus - Allegri : 'Grande reazione. Bonucci? Deve riposare...' : Dopo la vittoria a San Siro contro il Milan, pronta reazione alla sconfitta in Champions contro il Manchester United, ecco il commento di Massimilano Allegri: 'Siamo rientrati subito bene dopo la ...