Juve | un giocatore ha chiesto la cessione

Juventus - infortunio in nazionale per Bernardeschi : il giocatore rientrerà a Torino : Da ieri molti giocatori della Juve sono al to delle rispettive nazionali. Il gruppo bianconero prestato alle selezioni di tutto il mondo è molto nutrito. Infatti, sono ben 15 i calciatori della Juventus che in questi giorni lasceranno Torino. È di poco fa però la notizia dell'infortunio di un bianconero visto che Federico Bernardeschi ha dovuto lasciare il ritiro della nazionale italiana. Il numero 33 juventino ha accusato un problema agli ...

Fifa 19 : Cristiano Ronaldo è il giocatore del mese della Juventus di settembre! : EA Sports e la Juventus hanno annunciato il nome del giocatore bianconero nominato come MVP di settembre: si tratta di Cristiano Ronaldo! Ricordiamo che questo speciale riconoscimento nasce dalla partnership fra la Juventus e la software house canadese. Non è prevista nessuna sfida creazione rosa, o card, per tale premio #MVP of the Month Powered […] L'articolo Fifa 19: Cristiano Ronaldo è il giocatore del mese della Juventus di ...

INFORTUNIO DYBALA/ Ultime notizie : ghiaccio sul ginocchio - paura per il giocatore della Juventus : INFORTUNIO DYBALA, Ultime notizie: piccolo problema al ginocchio per il giocatore della Juventus impegnato nella sfida amichevole tra Argentina e Brasile(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 01:47:00 GMT)

Il 19enne che ha fatto credere a tutti di essere un giocatore della Juve : Grazie al suo profilo Instagram e all'utilizzo di Photoshop, un ragazzo messicano è riuscito ad ingannare tutti, anche i...

La storia del falso giocatore della Juventus ricorda quella del Kaiser negli Anni '80 : Si chiama Dionicio Farid Fernandes ha 19 Anni, è messicano, ed è un giovane talento delle giovanili della Juventus che presto esordirà in Champions League con la maglia bianconera. O almeno questo è quello che grazie ad un abile uso di Photoshop è riuscito a far credere alla stampa sudamericana. Il ragazzo infatti non è un calciatore ma è lo stesso finito in prima pagina fingendosi non solo un ...

Un 19enne messicano si finge giocatore della Juve : In tanti ci sono cascati, tanto la sua storia era curata nel dettaglio, dagli inizi con la maglia dei Fuerza Basicas de Lobos al passaggio ai Pumas prima che gli osservatori della Juventus lo ...

La storia di Dionicio Farid Rodríguez - il “finto” giocatore della Juventus con tanto di interviste ed autografi : Dionicio Farid Rodríguez ha finto di essere un calciatore bianconero, tanto da finire sui giornali messicani ed a firmare autografi ai fan Dionicio Farid Rodríguez, un messicano di 19 anni, ha cercato di far credere a tutti che fosse un giocatore delle giovanili della Juventus, secondo quanto riportato da diversi media argentini e messicani. L’inganno gli è riuscito per un periodo nel quale è finito sui giornali, ha firmato autografi ...

Dal Messico con furore : Dionicio Farid - il finto giocatore della Juventus : C'è chi si finge il pornodivo Franco Trentalance per attaccare bottone con la bella Justine Mattera; chi si finge cieco per ingannare la previdenza sociale e chi si finge direttamente morto per ...

La storia di Dionicio Farid Rodriguez - il messicano che ha inventato una vita da giocatore della Juve : Dionicio Farid Rodriguez Duran, è lui il futuro della Juventus? In Sudamerica e non solo più di qualcuno lo ha azzardato, salvo poi scoprire che questo ragazzo in bianconero non ci ha mai giocato. È l'...

La storia di Dionicio Farid - il messicano che fingeva di essere un giocatore della Juventus : Il 19enne sui social diceva di essere un giocatore della primavera bianconera, ma non è mai nemmeno venuto in Italia

Genoa - Preziosi fa fuori Ballardini : c'è di mezzo un giocatore della Juve : Come racconta La Gazzetta dello Sport, Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha esonerato Ballardini anche per l'utilizzo poco congeniale di diversi nuovi acquisti. Su tutti, Andrea Favilli pagato 5 milioni dalla Juventus e con ...