Jeep Gladiator | il pick-up del Wrangler debutterà a Los Angeles FOTO

(Di giovedì 15 novembre 2018) Il nuovo-up su basea fine mese sotto i riflettori del Salone di LosI rumors si fanno sempre più insistenti: la miticaverrà declinata anche in variante-up che verrà svelata sotto i riflettori del Salone di Los2018 in programma alla fine di novembre. Con ogni probabilità, l’inedito-up verrà battezzato, nome ispirato allo storico modello degli anni ’60 e ripreso nel 2015 per identificare il prototipo che ha anticipato il modello di quest’anno. La nuovavanterà un grande cassone che metterà a disposizione più vano di carico lungo 1.524 mm, mentre il paraurti sarà di tipo specifico ed avrà un apposito gancio di traino. Sotto il cofano batterà un V6 da 3.6 litri che dovrebbe erogare 289 CV e 352 Nm di coppia, abbinato ad un cambio manuale a 6 rapporti o a un automatico a 8 ...