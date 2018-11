Italia rischia sanzioni Ue | Chiesa deve pagare 4 | 8 mld di Ici | Cei | ' Cifra irrealistica'

Blastingnews

(Di giovedì 15 novembre 2018) I rapporti privilegiati tra lae lo Statono, soprattutto in fatto di imposte, sono sempre stati sotto l'attenta osservazione di chi ha una visione più laica della realtà.C'è chi ritiene che la principale istituzione religiosa inabbia il dovere di essere un contribuente come tutti gli altri. La questione, per molti versi, risulta ancora irrisolta e controversa e a riportarla in auge ci ha pensato una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Sono stati, infatti, sconfessati quelli che erano stati i pronunciamenti della Commissione Europea del 2012 e il Tribunale Ue del 2016 che aveva legittimato la posizione dell'rispetto all'impossibilità di riscuotere i 4-5 miliardi di euro da enti non commerciali come scuole, cliniche, alberghi e per l'appunto organizzazioni religiose. .Una mancata riscossione che sarebbe stata giustificata da "difficoltà ...