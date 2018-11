Israele | le colombe rivalutano Netanyahu | Ha evitato una nuova guerra a Gaza

huffingtonpost

: la crisi arriva in maniera quasi inaspettata, in una fase in cui si stava raggiungendo un accordo tra israele e ham… - federiconero : la crisi arriva in maniera quasi inaspettata, in una fase in cui si stava raggiungendo un accordo tra israele e ham… -

(Di giovedì 15 novembre 2018) Se c'è una persona inche mai e poi mai è stato tacciabile di simpatie verso destra, questa persona risponde al nome di Gideon Levy. Se c'è un giornalista, uno scrittore, che ha sempre, con coraggio e ferrea determinazione, denunciato i guasti prodotti, anche in termini di decadenza morale, dall'occupazione didei Territori palestinesi, la persona in questione è sempre Gideon Levy. Per questo le sue considerazioni sul terremoto politico in, scatenato dalle dimissioni da ministro degli Difesa di Avigdor Lieberman, destano scalpore, aprendo un dibattito di verità a sinistra. Perché Gideon Levy, bersaglio permanente della destra oltranzista, di certo non annoverabili tra gli amici di Benjamin, ha scritto un articolo, su Haaretz, il quotidiano progressista d', dal titolo: "Dobbiamo dare credito a: ...