Irlanda | stupratore assolto perché ' la vittima indossava un tanga' | la protesta sul web

(Di venerdì 16 novembre 2018) Succede in, dove unanon indifferente è stata mossa nel tentativo di riuscire a modificare non solo le ideologie di molte persone, ma soprattutto quel sistema giuridico in cui la donna viene spesso ignorata e svalutata. La polemica si è accesa dopo che, lo scorso 6 novembre, unodi 27 anni è statoin tribunale con la motivazione da parte dell'avvocato difensore: 'laundi pizzo'. Secondo questa dichiarazione, sarebbe stata proprio la, una ragazza di appena 17 anni, ad avere stuzzicato le idee e le fantasie dell'uomo costringendolo successivamente ad abusare di lei. Come se non bastasse, lo stesso avvocato difensore ha ben pensato di portare in aula la biancheria intima indossata dalla ragazza al momento della violenza, scatenando non poca indignazione, soprattutto sul web. Loviene, sul web tutti ...